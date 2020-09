Ležali su 'razbacani' po cijelom dvorištu: 'Čudo je da moja kći nije jutros bila na trampolinu'

VOZAČ (23) JE BIO PIJAN Petero mladih vraćalo se s rođendana. Sletjeli su s ceste zbog brzine. Troje ih je ispalo iz BMW-a...

<p>Djevojka za koju znam da nije punoljetna sigurno je imala polomljene noge i sa stražnje strane se vidjela krv na glavi. Mladić koji je ležao na kamenjaru također je krvario te su vjerojatno i njemu stradale noge i rebra, počinje pričati stravu iz dvorišta 35-godišnji <strong>Zoran Milošević,</strong> koji je nekad imao šlep službu i nagledao se svakakvih nesreća.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:</strong> </p><p>- Vozaču je glava bila ‘zaštekana’ kraj vrata koja smo vukli kako bismo mu oslobodili glavu. Suvozač je ležao na sjedalu nepokretan. Kad su stigli vatrogasci, oba mladića izvukli su nakon rezanja lima - kaže. Petero mladih je imalo prometnu nesreću u BMW-u u Gornjem Dragancu kraj Čazme.</p><p>Četiri mladića (23, 19 i 19 i 17) su teško ozlijeđeni, ali nisu životno ugroženi i zbrinuti su u bjelovarskoj Općoj bolnici. Djevojka (15) prevezena je u bolnicu u Zagrebu.</p><p>Prema informacijama koje su se tijekom dana pojavile, vozač je bio pijan i vozio je prebrzo. Cesta je bila mokra.</p><p>Prvo je auto udario u betonski zidić, a zatim u ogradu. Okrenuo se za 180 stupnjeva, i tad se počeo prevrtati. Zaustavio se u dvorištu kuće.</p><h2>Poispadali iz auta </h2><p>- Sjedila sam u dnevnom boravku koji gleda prema cesti i čula strašno struganje metala koje mi je zaparalo uši. Pogledala sam na cestu i vidjela kako automobil ruši sve pred sobom ispred kuće susjeda koji žive preko ceste. Odmah sam istrčala na ulicu te nazvala Hitnu i otišla do unesrećenih. U to je došao vlasnik kuće. Kad sam ugledala na što sliči taj auto, vidjeli smo da su vozač i suvozač ostali prikliješteni u vozilu. Čekali smo vatrogasce koji su škarama izrezali lim i oslobodili ih. Ostalih troje su bili izvan vozila - rekla nam je<strong> Ivana Domitrović</strong> dodajući kako takvu jezu nikad nije vidjela u životu.</p><p>Jedan mladić je ležao u putnom jarku preko puta ceste potrbuške s glavom okrenutom na dolje. Drugi mladić je ležao na kamenjaru, a djevojka je također ležala nedaleko od trampolina.</p><h2>Svako jutro se igra </h2><p>Vlasnika kuće probudio je lom te je izašao na terasu i ostao u prvi tren šokiran. Kaže da su djevojka i mladić ležali bez znakova života i krvarili..</p><p>Dok smo razgovarali s vlasnikom kuće došla je žena srednjih godina iz Čazme i pitala za nastradale. Rekla je kako su oni bili kod njezina sina na proslavi 18. rođendana i potom otišli. Žena je u velikom šoku rekla kako će svi zapamtiti rođendan njezina sina i držeći se rukama za glavu doslovce se oteturala prema svojem automobilu.</p><p>Vlasnica kuće, čije je dvorište doslovce rasturio BMW, nije imala hrabrosti izaći na terasu prepunu dijelova BMW i samo je tiho, više za sebe, promucala kako je samo čudo što njihova kći od pet godina danas nije rano otišla na trampolin, jer je gotovo svaki dan oko sedam sati tamo.</p><h2>Snimali su vožnju? </h2><p>Istodobno, majka dok gleda dijeta na trampolinu sjedi na terasi i pije kavu. Izgleda da je nedjeljno dulje ležanje u krevetu spriječilo doslovce pravi užas koji je mogao zateći obitelj Milošević da su supruga i dijete nedjeljnog sunčanog jutra izašli na terasu i trampolin.</p><p>Tijekom vožnje su petero mladih u dobi od 15 do 23 godine navodno i snimali svoju suludu vožnju, koju su podijelili na društvenim mrežama. Na toj snimci se u jednom trenutku vidi da BMW juri više od 169 kilometara na sat i nailazi pred kamion, ali policija nam jučer nije potvrdila je li riječ o ovoj vožnji. BMW je imao probne splitske registracije, što znači da još nije ni imao prvu registraciju.</p>