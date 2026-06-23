Libanon i Izrael ponovno za stolom: U Washingtonu počinje novi krug mirovnih pregovora

Libanonski dužnosnici inzistiraju na tome da su pregovori licem u lice s Izraelom jedini način da se osigura kraj rata koji bjesni od 2. ožujka, kada je naoružana skupina Hezbolah pucala na Izrael u znak podrške Iranu i dovela do izraelskih zračnih i kopnenih napada u kojima je u Libanonu dosad ubijeno više od 4000 ljudi.

No, četiri kruga libanonsko-izraelskih pregovora od travnja nisu uspjela donijeti trajno primirje. Najduže zatišje u borbama dogodilo se ovog tjedna nakon što su Iran i SAD dogovorili memorandum o razumijevanju kojim je propisano da će se borbe zaustaviti na svim frontovima, uključujući Libanon.

Taj je sporazum ohrabrio Hezbolah, skupinu koju podržava Iran, i zadao udarac libanonskoj državi, čiji su čelnici, uključujući predsjednika Josepha Aouna, više puta upozoravali da Teheran ne može pregovarati u ime Libanona.

Libanonski dužnosnik i dva strana dužnosnika koji rade za Libanon rekli su Reutersu da je u sporazumu Irana i SAD-a libanonska država ostala bez tla pod nogama, da je stavljena u najslabiji položaju dosad i da se dovela u pitanje korisnost njezinih razgovora s Izraelom ovog tjedna.

Libanonski dužnosnik bio je skeptičan da će iz pregovora, koji bi trebali trajati tri dana, proizaći bilo kakav opipljiv napredak.

"Ostaje temeljni problem povjerenja između nas i Izraelaca u ovim razgovorima. Ne možemo ispuniti njihove zahtjeve, a oni odbacuju sve naše", rekao je dužnosnik.

Libanon će tražiti vremenski okvir povlačenja izraelskih snaga

Libanon je rekao da će jedan od njegovih ključnih ciljeva u razgovorima biti osiguranje povlačenja izraelske vojske, ali visoki izraelski dužnosnici rekli su da će trupe ostati u južnom Libanonu do daljnjega.

Libanonski dužnosnik rekao je da će Bejrut zahtijevati od Izraela da na razgovorima predstavi "razuman" vremenski okvir za svoje povlačenje.

"Ovo je jedina prilika koju imamo da generiramo zamah u ovim razgovorima i u ovom natezanju s Iranom", rekao je dužnosnik.

Izrael pak vidi svrhu nadolazećih razgovora kao "razoružavanje Hezbolaha i postizanje istinskog mirovnog sporazuma" s Libanonom, prema brifingu glasnogovornika izraelske vlade Davida Mencera uoči novih pregovora.

Mencer je rekao da je jedina prepreka dogovoru s Libanonom Hezbolah. "Zato vjerujemo da ih treba razoružati i raspustiti", dodao je.

Libanonska vlada od 2025. oprezno pokušava razoružati Hezbolah bez izravnog suočavanja sa skupinom, bojeći se da bi to izazvalo građanski sukob.

Hezbolah je u potpunosti odbacio razoružavanje i pozvao libanonsku vladu da se povuče iz izravnih razgovora s Izraelom.