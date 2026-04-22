NOVI NAPAD

Libanon tvrdi da je izraelski dron ubio jednog čovjeka, Izrael: Ne znamo ništa o tome!

Piše HINA
Foto: Saleh Salem

⁠Izraelska vojska izjavila je u srijedu da nije upoznata s napadom u libanonskoj dolini Bekaa, nakon što je libanonska državna novinska agencija izvijestila da je izraelski dron ubio jednu osobu i ranio dvije u tom području

Agencija je rekla da je do incidenta došlo na periferiji al-Džbura u zapadnoj libanonskoj dolini Bekaa. Do incidenta je došlo unatoč prekidu vatre koji je na snazi između Izraela i proiranskog Hezbolaha. Agencija France presse kaže da je libanonska novinska agencija izvijestila i o izraelskoj topničkoj vatri i razaranjima u južnim gradovima koje trenutno okupira Izrael.

Libanonski pokret Hezbolah u utorak je izjavio da su njegovi borci ispalili rakete i poslali dronove na izraelsku vojnu lokaciju, "kao odmazdu za flagrantna" kršenja primirja, navodeći posebno "napade na civile i uništavanje domova i sela".

Izraelska vojska u utorak je rekla da je Hezbolah "ispalio nekoliko raketa" prema vojnicima stacioniranim u južnom Libanonu te da je vojska zauzvrat pogodila raketni bacač.

Hezbolah je 2. ožujka uvukao Libanon u regionalni rat izazvan američko-izraelskim napadom na Iran nekoliko dana prije toga.

Od tada je Izrael preuzeo kontrolu nad pojasom libanonskog teritorija dubokim otprilike deset kilometara duž izraelsko-libanonske granice.

Krhko desetodnevno primirje između Izraela i proiranskog Hezbolaha stupilo je na snagu u petak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

