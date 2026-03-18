Libanonka za 24sata: 'Trpimo desetljećima zbog tuđih ratova u našoj zemlji. To nismo tražili'
Libanon ima mlijun izbjeglih i stotine mrtvih zbog sukoba Izraela i Hezbollaha. "Hezbollah nas je uveo u rat koji 95 posto Libanonaca ne želi!", kaže rođena LIbanonka u razgovoru za 24sata
Živimo dan po dan, ne znamo što će sutra biti, i hoće li nas biti. Ulice su pune izbjeglih, a u samo tjedan dana je poginulo oko 900 ljudi, u potpunoj smo katastrofi!, govori nam stanovnica Bejruta o stanju u rodnom gradu. U izraelskim napadima u srijedu diljem Libanona je poginulo najmanje dvadeset osoba, u Bejrutu, pritom, desetak, ranjenih je još na desetke. Sa zemljom je sravnjena 15-katna zgrada u centru Bejruta za koju izraelska vojska tvrdi da je u njoj Hezbollah čuvao svoj novac.