Libanonka za 24sata: 'Trpimo desetljećima zbog tuđih ratova u našoj zemlji. To nismo tražili'

Živimo dan po dan, ne znamo što će sutra biti, i hoće li nas biti. Ulice su pune izbjeglih, a u samo tjedan dana je poginulo oko 900 ljudi, u potpunoj smo katastrofi!, govori nam stanovnica Bejruta o stanju u rodnom gradu. U izraelskim napadima u srijedu diljem Libanona je poginulo najmanje dvadeset osoba, u Bejrutu, pritom, desetak, ranjenih je još na desetke. Sa zemljom je sravnjena 15-katna zgrada u centru Bejruta za koju izraelska vojska tvrdi da je u njoj Hezbollah čuvao svoj novac.