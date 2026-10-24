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LIČANIN, BROĐANIN I KRČANKA Tko su Vučićevi ‘dobri i zli Hrvati’ u bitci za njegovu Srbiju
NOVI EXPRESS Beogradski vojni analitičar otkriva malo poznate detalje iz biografija bliskih suradnika srpskog despota i njegovih najvažnijih ‘neprijatelja’
Ključne političke dužnosti u Srbiji drže osobe podrijetlom iz Hrvatske. Realni broj jedan - vođa, formalni broj jedan - v. d. predsjednice i neformalni broj dva - šef državno-partijskog trezora. Glavni oslonac režima su vojni bezbednjaci koje vode Ličanin i Brođanin. Idemo redom.
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