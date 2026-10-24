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Foto: DPA/M.M. ATA IMAGES/F.S. ATA IMAGES
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LIČANIN, BROĐANIN I KRČANKA Tko su Vučićevi ‘dobri i zli Hrvati’ u bitci za njegovu Srbiju

Piše Aleksandar Radić, vojni analitičar, Beograd,

NOVI EXPRESS Beogradski vojni analitičar otkriva malo poznate detalje iz biografija bliskih suradnika srpskog despota i njegovih najvažnijih ‘neprijatelja’

Ključne političke dužnosti u Srbiji drže osobe podrijetlom iz Hrvatske. Realni broj jedan - vođa, formalni broj jedan - v. d. predsjednice i neformalni broj dva - šef državno-partijskog trezora. Glavni oslonac režima su vojni bezbednjaci koje vode Ličanin i Brođanin. Idemo redom.

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DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
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DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
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Na granici pronašli milijun eura skrivenih u podu minibusa. 'Ne znam kako je novac tu završio'
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Na granici pronašli milijun eura skrivenih u podu minibusa. 'Ne znam kako je novac tu završio'

Carinici su u veljači na prijelazu Merdare pronašli 18 paketa neprijavljenog novca. Njemački državljanin sada je priznao da novac pripada njemu, ali nije uspio dokazati njegovo podrijetlo

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