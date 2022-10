Lice s tjeralice 'našli' u nesreći: Prije 5 godina oteo poznanika, upucao ga i bacio u bunar

Muškarac koji je, bježeći od policije, u ponedjeljak poslije 13 sati prouzročio tešku prometnu nesreću na Cesti dr. Franje Tuđmana u Kaštel Starom kraj sebe je imao 21,5 grama marihuane. Riječ je Viti Matijašu, 27-godišnjaku iz Kaštela, koji je osuđen zbog pokušaja ubojstva danas 25-godišnjeg mladića u mjestu Vrsine u trogirskom zaleđu, u siječnju 2017. godine. Sumnjiče ga za nekoliko kaznenih djela te je nad njim bila raspisana tjeralica.

Kako su izvijestili iz PU splitsko-dalmatinske, očevidom je utvrđeno kako je 27-godišnji vozač osobnim automobilom Chrysler prešao u suprotni kolnički trak i prednjim dijelom vozila udario u drugi automobil, Ford, koji je od siline udara odbačen s ceste te je stražnjim dijelom udario u ogradni dvorišni zid. Tri osobe lakše su ozlijeđene. Nakon pružene liječničke pomoći otpuštene su iz bolnice. Vozača su doveli u službene prostorije.

Podsjetimo, dramatična potjera kroz Kaštela počela je oko 13.10 sati kad su policajci uočili osobno vozilo kojim je upravljao 27-godišnjak s tjeralice. Policajci su ga pokušavali zaustaviti koristeći svjetlosne i zvučne signale izdavši mu zapovijed da se zaustavi, no on se na to oglušio i dao se u bijeg. U 13.20 sati u Kaštel Starom došlo je do prometne nesreće. Prema prvoj informaciji, u nesreći je sudjelovao i policijski kombi, no iz PU splitsko-dalmatinske u utorak navode kako se policajac ipak zaustavio na vrijeme. U prometnoj nesreći ozlijeđeni su 27-godišnjak, njegov suputnik i još jedna osoba iz drugog vozila.

Na temelju naloga Općinskog prekršajnog suda obavljena je pretraga vozila kojim je upravljao 27-godišnjak. U vozilu je pronađeno i oduzeto šest plastičnih vrećica u kojima se nalazila marihuana. Prijavljen je nadležnom sudu zbog posjedovanja droge, ali i zbog izazivanja prometne nesreće. Također, nije imao vozačku dozvolu.

Podsjetimo, Vito Matijaš i njegov vršnjak, koji je također osuđen na pet godina zatvora, oteli su svog poznanika i odvezli ga na brdo pokraj mjesta Vrsine. Prebacili su mu kapuljaču preko glave i ugurali ga u prtljažnik. Ispalili su u njega nekoliko hitaca, a potom ga gurnuli u bunar dubok oko tri metra. Mještanin koji je tom stazom oko 13 sati šetao psa čuo je zapomaganje iz bunara. Mladić je bio teško ozlijeđen, propucana su mu oba koljena i obje ruke te je pogođen i hicem u prsa. Matijaš je tad imao 22 godine, kao i njegov “partner”, a propucani mladić 20 godina.

Mladića koji ga je našao šokirao je prizor te je odjurio kući reći roditeljima. Njegov otac pozvao je policiju i odveo ih na mjesto zločina. Ranjeni mladić preživio je noć u bunaru na temperaturi oko ništice.

Brata mu ubili hicem u glavu

Vito Matijaš brat je pokojnog Marina Matijaša, ubijenog 2014. u Kaštel Novom. Za ubojstvo hicem u glavu tereti se Jozo Čabraja, kojemu se još sudi. Osuđen je na 13 godina 2015., ali Vrhovni sud ukinuo je presudu.

