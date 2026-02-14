Na Samoborskom fašniku 2.c razred OŠ Samobor kroz maskenbal i igru prikazao čislo, licitarsku krunicu koja je nekada brojila molitve i čuvala uspomene
Licitarska krunica oživjela na fašniku u Samoboru: Evo kako su učenici prikazali tradiciju
Čislo, riječ staroslavenskog podrijetla koja znači broj, u našem se narodu koristi kao sinonim za krunicu, brojanicu ili očenaše – predmet kojim se broje molitve. To je licitarska krunica koja je nekada bila neizostavan dio proštenja i hodočašća.
Mnogi je pamte po mirisu medenjaka, zvuku crkvenih zvona i šarenim štandovima ispred crkve. Roditelji i bake često su je kupovali djeci kao uspomenu i znak blagoslova. Čislo tako nosi i duhovnu i emotivnu vrijednost, duboko ukorijenjenu u tradiciji.
Upravo tu tradiciju oživio je 2.c razred OŠ Samobor na 200. Samoborskom fašniku. Predvođeni učiteljicom Snježanom Graberski, mališani su nastupili prerušeni u medenjake i licitarska srca.
Njihova su se srca simbolično složila u veliko čislo, podsjećajući publiku na značenje tog starog običaja. Kroz maštovitu točku objasnili su kako je čislo nekada služilo za molitvu, ali i kao draga uspomena iz djetinjstva.
Cijeli nastup vratio je prisutne u bezbrižne dane proštenja, toplinu obiteljskih izleta i mirise koji bude najljepše uspomene.
