VESELI MASKENBAL

Licitarska krunica oživjela na fašniku u Samoboru: Evo kako su učenici prikazali tradiciju

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Licitarska krunica oživjela na fašniku u Samoboru: Evo kako su učenici prikazali tradiciju
24SATA Samobor: Dječja povorka u sklopu 200. obljetnice Samoborskog fašnika, 2c razred | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na Samoborskom fašniku 2.c razred OŠ Samobor kroz maskenbal i igru prikazao čislo, licitarsku krunicu koja je nekada brojila molitve i čuvala uspomene

Čislo, riječ staroslavenskog podrijetla koja znači broj, u našem se narodu koristi kao sinonim za krunicu, brojanicu ili očenaše – predmet kojim se broje molitve. To je licitarska krunica koja je nekada bila neizostavan dio proštenja i hodočašća.

Mnogi je pamte po mirisu medenjaka, zvuku crkvenih zvona i šarenim štandovima ispred crkve. Roditelji i bake često su je kupovali djeci kao uspomenu i znak blagoslova. Čislo tako nosi i duhovnu i emotivnu vrijednost, duboko ukorijenjenu u tradiciji.

POGLEDAJTE! VIDEO Zurovec se na fašniku maskirao u Thompsona: Zabio je mač, čule se i Čavoglave
VIDEO Zurovec se na fašniku maskirao u Thompsona: Zabio je mač, čule se i Čavoglave

Upravo tu tradiciju oživio je 2.c razred OŠ Samobor na 200. Samoborskom fašniku. Predvođeni učiteljicom Snježanom Graberski, mališani su nastupili prerušeni u medenjake i licitarska srca.

Njihova su se srca simbolično složila u veliko čislo, podsjećajući publiku na značenje tog starog običaja. Kroz maštovitu točku objasnili su kako je čislo nekada služilo za molitvu, ali i kao draga uspomena iz djetinjstva.

Cijeli nastup vratio je prisutne u bezbrižne dane proštenja, toplinu obiteljskih izleta i mirise koji bude najljepše uspomene.

