Lideri biznisa otkrivaju: Koje vam vještine budućnosti trebaju

<p><strong>Analitičko razmišljanje i inoviranje, aktivno učenje</strong>, rješavanje kompleksnih zadataka, kritičko razmišljanje i analiziranje, kreativnost, originalnost i inicijativa. Popis je to najvažnijih vještina bez kojih 2025. više neće biti moguće raditi u top-kompanijama na najtraženijim radnim mjestima. Među najvažnijim su vještinama koje će u idućih pet godina postati presudne, prema analizi World Economic Foruma, korištenje tehnologija, poznavanje korisničkog iskustva te logičko promišljanje i rješavanje problema. </p><p>Riječ je o vještinama koje se mogu naučiti kroz <strong>formalno i neformalno obrazovanje</strong>, ali one će postati presudne bez obzira na to tražite li posao prvi put ili ste već na tržištu rada. Istaknuli su to lideri biznisa i stručnjaci u novom videoserijalu "A1 Leadership Talks".</p><p><br/> Prema procjenama World Economic Foruma, transformacija tržišta rada uslijed četvrte industrijske revolucije stvorit će <strong>133 milijuna novih poslova do 2022.</strong> Te će godine čak 27% zanimanja biti sasvim novo, a najviše će ih biti vezano upravo uz <strong>obradu podataka i umjetnu inteligenciju, cloud, razvoj proizvoda</strong>, marketing i razvoj sadržaja, njegu i <strong>zelenu ekonomiju</strong>. IBM-ova je studija pokazala da će se u iduće tri godine čak 120 milijuna radnika u svijetu trebati prekvalificirati samo kao posljedica razvoja umjetne inteligencije.</p><h2>Poslovi i vještine budućnosti</h2><p>- Mi danas živimo u najsporijim vremenima. Dakle, svako buduće vrijeme bit će puno brže i zahtijevat će puno više transformacija. Zbog toga je najvažnije da mlade ljude, osim specifičnih i tehnoloških znanja i soft skillova, naučimo i kako učiti i kako se brzo prilagođavati novim promjenama, koje su neminovne u sljedećim godinama - ističe <strong>Hrvoje Balen</strong>, član Uprave <strong>Algebre</strong>. </p><p><strong>Nikola Biondić</strong>, suosnivač i CTO inovativne platforme za zapošljavanje <a href="https://www.talentlyft.com/hr" target="_blank">TalentLyft</a>, čiji su blogovi među sto najčitanijih iz područja ljudskih resursa, najveće prilike za inovativne poslove, kao što su stručnjaci za obradu i monetizaciju podataka, vidi upravo u <strong>ICT sektoru</strong>, koji je u Hrvatskoj već premašio prihode od 41 milijardu kuna godišnje i zapošljava 41.500 ljudi. </p><p>- <strong>Strojno učenje</strong>, odnosno <strong>umjetna inteligencija</strong> sljedeća su <strong>industrijska revolucija</strong>. To su područja koja će za pet ili deset godina činiti razliku i u njima će biti velika potražnja za stručnjacima svih profila", procjenjuje Nikola Biondić.</p><h2>Kultura znanja i razvoja</h2><p>U <strong>A1 Hrvatska</strong> otkrivaju da već zapošljavaju <strong>data analitičare, specijaliste za AI i strojno učenje, dizajnere korisničkog iskustva </strong>i stručnjake za robotizaciju. Riječ je o poslovima koji do prije pet godina nisu niti postojali. </p><p>- Da bi kompanije ostale konkurentne, trebaju se fokusirati na <strong>razvoj novih vještina</strong> svojih zaposlenika i snažno poticati <strong>kulturu znanja i neprestanog učenja</strong>. U posljednjih 12 mjeseci kod nas je 87% zaposlenika prošlo barem jedan oblik edukacije u svrhu svojeg osobnog i profesionalnog razvoja i usvajanja novih vještina. Osim klasičnih edukacija, uveli smo i interne programe <strong>mentoringa </strong>i coachinga u kojem zaposlenici dijele znanje međusobno. Nama kao kompaniji bitno je da čovjek kojeg zapošljavamo doprinosi kolektivnom znanju i napretku tima i da svoje vještine konstantno usavršava i razvija te da ih dijeli i s ostalim ljudima", poručuje <strong>Tomislav Makar</strong>, glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije <strong>A1 Hrvatska</strong>. </p>