"Liječenje teških opeklina je uvijek neizvjesno i dugotrajno. Pacijenti su i dalje ugroženi"

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Split u KBC Sestre milosrdnice, na Kliniku za traumatologiju, nepromijenjeno je u odnosu na prethodni dan, kad su zaprimljeni - priopćeno je s Klinike. Dodatnom dijagnostikom, napominju, utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata te nisu utvrđene dodatne ozljede osim opeklina.

"Pacijenti su i dalje smješteni na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija", odgovaraju u bolnici.

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Kako su liječnici ranije objavili da neki od sedam najteže ozlijeđenih u omiškom požaru imaju opekline i na 70 posto tijela, stručnjake smo pitali koliko je u takvim slučajevima ugrožen život, koliko traje liječenje i s kakvim ishodima.

Dr. med. Zoran Barčot, specijalist dječje kirurgije za opekline i plastičnu kirurgiju u Klinici za dječje bolesti Zagreb kaže kako su opekline velike površine tijela, pogotovo duboke opekline, pune debljine kože, iznimno teške i po život kritično opasne ozljede.

Doktor Zoran Bar?ot iz Klai?eve bolnice dao je kratku izjavu o upotrebi pirotehnike | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Pogotovo ako su pritom, osim kože, udisanjem vrelog zraka, dima i toksičnih produkata izgaranja, kao ovim slučajevima požara, zahvaćeni dišni putevi. Radi toga unesrećene osobe zahtijevaju strojnu ventilaciju. Osim kože i dišnih puteva, opeklinskom bolešću zahvaćeni su i drugi organski sustavi u tijelu, napominje specijalist Klaićeve, u koju je iz splitske bolnice prevezena i 17-godišnja djevojka, stradala u Omišu.

- Početna medicinska skrb, postupci reanimacije i održavanja života i rada vitalnih organa prioritetno se provodi u jedinicama intenzivne njege od strane anestezioloških timova, u suradnji su kirurški timovi koji po relativnoj stabilizaciji općeg stanja pacijenta s opeklinama postupno, i temeljem kliničkog lokalnog nalaza, započinju s učestalim kirurškim zahvatima prema utvrđenim postupnicima: toaleti opečenih površina, procjeni dubine opečenih površina, odstranjenju mrtvih slojeva kože, zaštiti ranjavih površina razlučitim vrstama obloga za opeklinske rane, postupcima transplantacije različitim vrstama prirodne, kadaverične, umjetne i uzgojene kože, opisuje dr. Barčot liječenje pacijenata s teškim opeklinama. Ono je u takvih bolesnika uvijek timsko, u njega je redovito uključen i veliki broj drugih specijalnosti bolničke medicine, dodaje.

Foto: Zvonimir Barisin

- Rezultati i ishodi liječenja kod najtežih slučajeva ovise o brojnim unutarnjim i vanjskim faktorima samog bolesnika, kao i uvjetima liječenja u specijaliziranim odjelima i centrima za opekline i plastičnu kirurgiju, čiji timovi imaju iskustvo u radu s bolesnicima s opeklinama, zaključuje. Kako napominje, liječenje kod opsežnih dubokih opeklina uvijek je neizvjesno i dugotrajno, unatoč iskusnim medicinskim timovima koji ga provode, i dostupnoj opremi za liječenje.

- Estetski i funkcionalni ožiljci u kasnijoj fazi rehabilitacije postupno se, kad je to moguće, saniraju plastično-rekonstrukcijskim kirurškim zahvatima, fizikalnom terapijom, kompresivnom odjećom, silikonskim preparatima, laserskim tretmanima. Oporavak je dugotrajan i zahtjevan, kako za samog bolesnika, tako i za njegovu najbližu obitelj, čija je podrška neizmjerno potrebna u svim fazama liječenja i rehabilitacije, pojašnjava dr. Barčot.