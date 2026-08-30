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Liječnica iz BiH dobila otkaz zbog veličanja Mladića, sve preraslo u politički obračun

Piše HINA,
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Liječnica iz BiH dobila otkaz zbog veličanja Mladića, sve preraslo u politički obračun
Foto: JERRY LAMPEN
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Oporbeni HDZ BiH osudio je tu objavu i odmah zatražio otkaz liječnici, te uputio snažne kritike lokalnim vlastima, Hrvatskom nacionalnom pomaku i vodstvu Doma zdravlja

Liječnica je dobila otkaz u Domu zdravlja Tomislavgrad nakon što je na društvenim mrežama veličala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, a slučaj je istodobno poslužio i za međusobne optužbe vladajućih i oporbenih hrvatskih stranaka u Tomislavgradu.

Objava liječnice izazvala je oštra reagiranja javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila Mladićevu fotografiju uz poruku: „Počivaj u u miru generale i hvala!“. 

Oporbeni HDZ BiH osudio je tu objavu i odmah zatražio otkaz liječnici, te uputio snažne kritike lokalnim vlastima, Hrvatskom nacionalnom pomaku i vodstvu Doma zdravlja.

HDZ BiH posebno odgovornom smatra ravnateljicu Ivanku Živković te Upravno vijeće Doma zdravlja, za koje je zatražio utvrđivanje njihove odgovornosti.

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Ravnateljica Živković je ubrzo za lokalne medije potvrdila da je nakon provedenog stegovnog postupka utvrđeno kako se na društvenim mrežama doista oglasila liječnica inicijala J. J. Slučaj su prijavili MUP-u, a liječnici je uručen otkaz ugovora o radu.

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- U Domu zdravlja Tomislavgrad nema i neće biti mjesta za veličanje ratnih zločina, širenje mržnje i postupke koji vrijeđaju žrtve te narušavaju povjerenje pacijenata u našu ustanovu - izjavila je Živković.

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Ime Ratka Mladića vezuje se i za stradanje više od 160 hrvatskih branitelja na početku rata u BiH u travnju 1992., među kojima su bili i brojni Tomislavgrađani, te pripadnici legendarnog voda Žutih mrava iz Vukovara. Oni nisu uspjeli spriječiti srpsko osvajanje Kupresa jer je neprijatelj bio višestruko brojniji i naoružaniji. Ratko Mladić je tada kao zapovjednik 9. korpusa tzv. JNA poslao dio postrojbi te su sudjelovale u u napadima na Kupres i okolna mjesta.  

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