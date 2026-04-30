NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Liječnica iz BiH osuđena je na 4,5 godina zatvora zbog smrti djeteta. Sada radi u Zagrebu

Piše Helena Tkalčević,
Kantonalni sud u Sarajevu prošlog je tjedna izrekao prvostupanjsku presudu troje medicinskih djelatnika optuženih zbog smrti djevojčice koja je 2021. preminula nakon operacije očnog kapka

Liječnica koja je u BiH nepravomoćno osuđena na četiri godine i šest mjeseci zatvora te šest godina zabrane obavljanja liječničke djelatnosti zbog slučaja smrti dvoipolgodišnje Dž. G. danas bez prepreka radi u Hrvatskoj kao specijalistica u privatnoj zagrebačkoj poliklinici, dok se istodobno dodatno stručno usavršava u državnoj bolnici, piše Ivana Krnić u Jutarnjem listu.

Kantonalni sud u Sarajevu prošlog je tjedna izrekao prvostupanjsku presudu troje medicinskih djelatnika optuženih zbog smrti djevojčice koja je 2021. preminula nakon operacije očnog kapka u privatnoj klinici u Sarajevu.

NEVJEROJATNO Lažni liječnici pokušali prevariti Bjelovarčane za 350.000 eura
Kako su pisali bosansko-hercegovački mediji, prvooptuženi anesteziolog nepravomoćno je osuđen na deset godina zatvora zbog nesavjesnog liječenja. Sud mu je izrekao i zabranu obavljanja liječničke djelatnosti u trajanju od osam godina.

Liječnici o kojoj piše Jutarnji list uz zatvorsku kaznu nepravomoćno je izrečena i zabrana obavljanja liječničke djelatnosti na šest godina. Trećeoptužena je osuđena na tri godine zatvora i izrečena joj je zabrana rada na tri godine. 

Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koje stranke imaju pravo žalbe. 

KRIVI SU Curica (2) umrla nakon rutinske operacije u Sarajevu. Osudili liječnike na 17 godina zatvora
Dvoipolgodišnja djevojčica iz Kaknja preminula je 2021. nakon komplikacija do kojih je došlo tijekom spuštenog očnog kapka. 

Operativni zahvat izveden je pod totalnom anestezijom. Djevojčica je pala u komu te je vozilom Hitne pomoći prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je 14. studenog 2021. preminula.

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...
REZOVI POSLIJE PAVLEKA

Vratite 15 auta! Evo koliko je ski savez trošio i što su sve vozili Pavlek, Eror, Kostelići, skijaši...

Nakon izvlačenja novca, Savez ide u mjere štednje i ostavlja samo kombi vozila i pet auta. Evo kakve automobile je dosad plaćao i za Vedrana Pavleka, osumnjičene Nenada Erora, Damira Raosa i mnoge druge...
Na jugu Hrvatske pao je snijeg!
PRODOR HLADNE FRONTE

Na jugu Hrvatske pao je snijeg!

Zahladilo je naglo u dalmatinskom zaleđu, na meteorološkoj postaji Dinara u četvrtak u 8 sati izmjerena je temperatura od minus dva stupnja Celzijeva...
Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?
UHIĆENJA DILJEM HRVATSKE

Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama

