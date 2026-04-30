Liječnica iz BiH osuđena je na 4,5 godina zatvora zbog smrti djeteta. Sada radi u Zagrebu

Liječnica koja je u BiH nepravomoćno osuđena na četiri godine i šest mjeseci zatvora te šest godina zabrane obavljanja liječničke djelatnosti zbog slučaja smrti dvoipolgodišnje Dž. G. danas bez prepreka radi u Hrvatskoj kao specijalistica u privatnoj zagrebačkoj poliklinici, dok se istodobno dodatno stručno usavršava u državnoj bolnici, piše Ivana Krnić u Jutarnjem listu.

Kantonalni sud u Sarajevu prošlog je tjedna izrekao prvostupanjsku presudu troje medicinskih djelatnika optuženih zbog smrti djevojčice koja je 2021. preminula nakon operacije očnog kapka u privatnoj klinici u Sarajevu.

Kako su pisali bosansko-hercegovački mediji, prvooptuženi anesteziolog nepravomoćno je osuđen na deset godina zatvora zbog nesavjesnog liječenja. Sud mu je izrekao i zabranu obavljanja liječničke djelatnosti u trajanju od osam godina.

Liječnici o kojoj piše Jutarnji list uz zatvorsku kaznu nepravomoćno je izrečena i zabrana obavljanja liječničke djelatnosti na šest godina. Trećeoptužena je osuđena na tri godine zatvora i izrečena joj je zabrana rada na tri godine.

Riječ je o nepravomoćnoj presudi na koje stranke imaju pravo žalbe.

Dvoipolgodišnja djevojčica iz Kaknja preminula je 2021. nakon komplikacija do kojih je došlo tijekom spuštenog očnog kapka.

Operativni zahvat izveden je pod totalnom anestezijom. Djevojčica je pala u komu te je vozilom Hitne pomoći prevezena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je 14. studenog 2021. preminula.