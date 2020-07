Had\u017eifejzovi\u0107 prepri\u010dava da je odjel Doma zdravlja, na \u010dijem je \u010delu, pretvoren u Covid odjel i da se u njemu nalazi vi\u0161e od 30 pacijenata u srednje te\u0161kom i veoma te\u0161kom stanju.

<p>Rade Panić, predsjednik Sindikata liječnika i farmaceuta Srbije, danas je na svom Twitter profilu objavio pismo koje je ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru uputila načelnica internog odjela Doma zdravlja u Sjenici, dr. Mersada Hadžifejzović. U njemu upozorava na to da će, ako ne dobiju stručnu liječničku pomoć, doći do 'apokalipse Sjenice', javlja Nova.rs.</p><p>- Načelnik sam internog odjeljenja Doma zdravlja Sjenica u kome rade tri internista, ja i moje dvije kolegice. Sve tri smo oboljele od infekcije Covid-19 kao i pet sestara, trenutno smo u izolaciji. Jedna kolegica je hospitalizirana u KBC Bežanijska kosa, a nas dvije smo na kućnom liječenju - prenosi pismo ove liječnice Panić, iz komentar 'odgovorna država'.</p><p>Hadžifejzović prepričava da je odjel Doma zdravlja, na čijem je čelu, pretvoren u Covid odjel i da se u njemu nalazi više od 30 pacijenata u srednje teškom i veoma teškom stanju.</p><p>- Svi imaju upalu pluća sa veoma lošom Sa O2, febrilni su. Njihovo liječenje su preuzeli liječnici opće medicine, liječnici medicine rada, fizijatri, oftalmolozi i ostali raspoloživi liječnici kojih je veoma malo. Svakog dana nam umiru pacijeti... Stanje je veoma ALARMANTNO!!!! Prijeti zaraza cijeloj non Covid bolnici, hemodijalizi i svom medicinskom osoblju, jer naš odjel, koji je Covid, nije fizički odvojeno od non Covid odjela - upozorava liječnica.</p><p>Hadžifejzović navodi i da odjel Doma zdravlja u Sjenici nije osposobljen za liječenje pacijenata oboljelih od korone ni aparatima, niti medicinskim kadrom.</p><p>- U bolnici ne postoji respirator, centralni kisik, nemamo infektologe, pulmologe, anesteziologe, anestetičare - piše ova doktorica, koja je u prvom naletu koronavirusa, u travnju 2020. bila radno angažirana u Covid bolnici u Ćupriji kao nefrolog sedam dana.</p><p>Na samom kraju obraćanja ministru, liječnica iznosi svoje najgore strahove.</p><p>- Gospodine ministre, ukoliko ne reagirate brzo i ne pošaljete stručnu liječničku pomoć, dogodit će se apokalipse Sjenice… Pomozite, molim Vas!!! Nadam se da ćete brzo reagiratu i pružiti nam adekvatnu pomoć - zaključuje dr. Hadžifejzović.</p><p>- Ovdje je apokalipsa. Zlo i naopako. Više od 60 posto medicinskog osoblja nam ne radi, mnogi su zaraženi, a veliki dio ih je u izolaciji zbog rizičnih kontakata. Od 12 sestara na Internom odjelu, svega tri rade. Na pedijatriji od šest pedijatara radi samo jedan liječnik, ostali su u izolaciji ili pozitivni. A na to, Covid ambulanta nam je prepuna. Dnevno do 100 ljudi se javi, a od njih četvrtina i bez testiranja pokazuju simptome zaraze - kažu zaposleni u sjeničkom Domu zdravlja, upozoravajući da broj zaraženih u njihovom okrugu također drastično raste, navodi <a href="https://nova.rs/drustvo/lekarka-iz-sjenice-stanje-je-alarmantno-ministre-pomozite/" target="_blank">Nova.rs</a>.</p><p>Podsjetimo, Srbija je u subotu službeno zabilježila 325 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a osam ljudi je preminulo.</p>