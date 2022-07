Liječnica odgovorila Plenkoviću: Naši doktori ne odlaze zbog novca već zbog lošeg sustava

Premijer Andrej Plenković prošlog je tjedna rekao kako je vrijeme globalne krize te da nije vrijeme za veće plaće, time se referirao na zahtjeve liječnika i kontrolora leta.

Komentirao je informaciju da je tisuću liječnika u Hrvatskoj kuvertiralo ostavke. Istaknuo je kako ne zna za to te dodao da liječnici spadaju među bolje plaćene javne zaposlenike u Hrvatskoj.

- Odite na Centralni obračun plaća (COP), pronađite predsjednika vlade, ministra zdravstva, čak možete i Milanovića tražiti, i onda pogledajte liječnike u Hrvatskoj. Od njih jedino možda veću plaću imaju sada ovi iz kontrole leta, koji se bune na 50 tisuća kuna. Stresan posao. Ma hajde - komentirao je.

Na njegovu izjavu na Facebook profilu osvrnula se i Đana Vanjak Bielen, specijalistica opće i abdominalne kirurgije.

- Selektivna istina najotrovnija je vijest koju se može servirati. Kao ona o kolegi koji je primio plaću preko 50 000 kuna. Ja sam sigurna da je to istina. No, oko te istine nedostaje nekoliko drugih istina, jednako važnih - koliko sati je odradio taj mjesec, ima li primarijat, doktorat, docenturu, profesuru, godine staža? Ovolike se cifre mogu zaraditi, to je točno, no za to morate u jednom mjesecu odraditi cca 12-15 dežurstava. Podsjetit ću, dežurstvo traje 24 sata. A često i nakon toga morate ostati na poslu - napisala je Vanjak Bielen.

Smatra da liječnici koji primaju plaće od 50 tisuća kuna su iznimka i posljedica trenutnog sustava.

- Kako to netko, itko može izdržati? Pa može, jer mora. Jer nema druge. Jer nas nitko ne može zamijeniti. Istina je i da su ovakvi iznosi iznimka, ne pravilo. A iza svega, krije se najstrašnija istina od svih - ako unatoč ovakvim iznosima liječnici svejedno napuštaju zemlju, onda je problem zbog kojeg odlaze daleko veći, dublji, složeniji. I nije u iznosu na mom tekućem računu - navodi.

Istaknula je da najveće stručnjake ne može zadržati novac jer im on nikad nije bio glavni motiv.

- Anketu o odlascima provela je i Komora, među nama, svojim članovima. I vidi vraga... Glavni motiv nije novac. Glavni motiv je zastario, trom, zaostali i dozlaboga loš zdravstveni sustav. U tom sustavu se stoji u mjestu, dakle nazaduje, u njemu se uspješno probijaju najgori od nas, dok dobri ljudi gube snagu, posustaju i na kraju samo žele živi i zdravi dočekati mirovinu. Jedino sustavno u tom sustavu je uništavanje ideja i entuzijazma, volje za usavršavanjem i stvarnim napredovanjem - napisala je.

Navodi i da cijeli sustav podsjeća na pećinskog trola: Glup, spor, loše vidi i čuje, ali ima sirovu snagu i toljagu kojom terorizira sve oko sebe.

- A kad se u trola ulupa pola milijarde kuna - obnova Vinogradske - on samo postaje još veći, gluplji, tromiji - piše liječnica.

Podijelila je i informaciju da od 2013., otkako je Hrvatska ušla u EU, Hrvatsku prosječno napuštaju dva liječnika tjedno.

- Prema tome, moje vlade i moji premijeri, problem koji imate ide puno dalje od mog nezadovoljstva plaćom. Blažen je problem kojeg možete riješiti novcem. Gledate u onaj kojeg ne možete. Kao kod moje sestre i kod onog genijalnog klinca - nije (cijela) stvar u lovi - zaključila je Đana Vanjak Bielen.

Najčitaniji članci