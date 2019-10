Liječnici nakon 8 mjeseci jednu blizanku porodili, drugu ubili?

Dvoje ginekologa iz Berlina brani se pred sudom jer ih terete da su u srpnju 2010. godine ubili blizanku. Druga blizanka danas je živa i zdrava.

Liječnici tvrde kako je već rano u trudnoći bilo jasno da je jedna blizanka bolesna odnosno da je imala teško oštećenje mozga. Majci su rekli da može pobaciti oba djeteta. Da se to dogodilo, liječnici danas ne bi bili pred sudom. No majke je odlučila da neće pobaciti.

Liječnici su tada pričekali da zdravo dijete bude dovoljno veliko i zrelo za porod. U posljednjem tjednu osmog mjeseca porodili su zdravo dijete carskim rezom. Tada su injekcijom usmrtili bolesno dijete. Liječnici smatraju da je to bio legalni pobačaj. No državni odvjetnik tvrdi da je to bilo ubojstvo.

Na optuženičkoj klupi našli su se prof. dr. Klaus Vetter (73), ugledni njemački ginekolog koji je porodio 71.000 djece. Član je raznih medicinskih organizacija u Njemačkoj i inozemstvu, a bio je i predsjednik Njemačkog društva za ginekologiju. Uz njega je optužena dr. Babett R. (58) viša savjetnica u bolnici Neukölln.

Blizanku su liječnici usmrtili injekcijom kalijevog klorida

U srpnju 2010. godine u klinici Neukölln rođena je zdrava curica koja je tada bila duga 40 centimetara i teška 1670 grama. Deset minuta kasnije liječnici su izvukli iz trbuha majke mrtvu blizanku koja je bila teška 1430 grama i dugačka 41 centimetar. Nakon rođenja zdrave bebe, blizanku su liječnici usmrtili injekcijom kalijevog klorida. Pitanje je da li bi dijete preživjelo porod i koliko bi, da je rođeno živo, živjelo nakon poroda. Radilo se o jednojajčanim blizankama koje su dijelile posteljicu pa bi majka, da je ranije pobacila bolesno dijete, pobacila i zdravo. Roditelji su zato odlučili da će čekati rođenje zdravog djeteta te su pristali na selektivni fetocid. Liječnici kažu da su, kako bi sačuvali zdravlje i život zdrave blizanke, čekali do 34. tjedna trudnoće te da su tada 27-godišnjoj majci izazvali trudove. Zdrava curica je imala dvije godine kada je Klaus Vetter u rujnu 2012. godine otišao u mirovinu. Godinu dana kasnije uslijedila je anonimna prijava protiv liječnika, a tužitelji su podigli optužnicu 2016. godine da bi ove godine počeo proces na sudu. Tužitelji tvrde da injekcija nije bila pobačaj jer je porod već počeo. Optuženi liječnici tvrde da je fetus fetus sve dok je u maternici majke i da se može pobaciti.

Kada počinje život?

Sudac pak kaže kako je ovdje očito glavno pitanje kada počinje život.

- Život čovjeka počinje trudovima, nakon što pukne vodenjak ili otvaranjem maternice - kaže sudac. Liječnici pak tvrde kako su htjeli pomoći ženi da rodi zdravo dijete. Kažu kako ne dvoje da su postupili ispravno. Kažu kako ovdje nije bitna pravna strana nego da je u središtu zdravo dijete.

- Mogli smo napraviti pobačaj ranije, a tada ne bi bilo ovog procesa, ali niti zdravog djeteta - tvrde. Roditelji bi trebali svjedočiti 29. listopada, a presuda bi trebala biti 26. studenog. Liječnicima prijeti do 15 godina zatvora, piše BZ-Berlin.