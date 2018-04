Liječnici priznali da je to čudo: 'Nikad nisam vidio ništa slično'

Strašno me boljela glava. Nikada mi nije bilo tako. Držala sam rukama glavu koliko me boljelo. Muž me je natjerao da odemo u bolnicu - počinje svoju priču Floribeth Mora Díaz s Kostarike čije je ozdravljenje drugo priznato čudo Ivana Pavla II.

Ženu su liječnici odmah po dolasku u bolnicu hospitalizirali te su joj dijagnosticirali aneurizmu, odnosno abnormalno lokalno proširenje krvnih žila. Liječnici su pozvali Floribethinog supruga i rekli mu da je stanje njegove žene jako teško te da joj ne mogu pomoći. On je izašao iz bolnice, sjeo na pod i počeo plakati.

Foto: Screenshot/YouTube/itvp

Tada je čuo glas Ivana Pavla II. koji mu je govorio: "Diži se! Diži se! Nemoj se bojati" . Muškarac ga je poslušao. Njegova je žena, pak, na dan beatifikacije Ivana Pavla II. 1. svibnja 2011. ostala budna kako bi gledala ceremoniju. Sljedeće jutro na naslovnici novina vidjela je sliku Ivana Pavla II. kako je rukama poziva da se digne.

- Bila sam iznenađena. Govorio mi je da se ne bojim i da ustanem iz kreveta. Rekla sam: 'Da, gospodine!'. Digla sam se. Mužu nisam ništa govorila. Bojala sam se da će misliti da sam poludjela - rekla je.

Stručnjak nema medicinsko objašnjenje

Na sljedećoj kontroli, nekoliko dana kasnije, nije bilo ni traga neizlječivoj bolesti. I liječnici su priznali da je to bilo čudo.

- Pacijentica je imala aneurizmu i došlo je do krvarenja. Bez kirurškog zahvata problem je nestao. Nikada nisam čuo da se igdje u svijetu to dogodilo - rekao je neurokirurg Alejandro Vargas Roman i potvrdio nestanak aneurizme.

Komisija teologa iz Vatikana potvrdila je da je riječ o čudu. Utvrdili su da se radi o neobjašnjivom ozdravljenju, koje je začudilo cijeli svijet.

'Bilo je to poput novog rođenja'

Prvo čudo po zagovoru Ivana Pavla II. bilo je ozdravljenje redovnice Marie Simon-Pierre.

- Probudila sam časnu sestru koja je bila često sa mnom, pazeći na mene i pokazala joj ruku koja više nije drhtala. Obje smo ostale zaprepaštene. Osjetila sam da više nisam ista, osjećala sam unutarnju snagu i mir. Bilo je to poput ponovnog rođenja - ispričala je francuska redovnica koja je bolovala od Parkinsonove bolesti. Istu je bolest imao i Ivan Pavao II. kojem se ustrajno molila.

Bolest joj je dijagnosticirana 2001. Nakon smrti Pavla Ivana II. 2. travnja 2005. njezino se stanje iznenada pogoršalo, da bi se ujutro 3. lipnja iste godine probudila potpuno zdrava. Odmah je uzela olovku u ruku i počela pisati, a ruka joj je sama klizila po papiru.

- Znam da se radilo o iznimno snažnom osjećaju, gotovo misterioznom koji vam ne mogu opisati riječima - rekla je časna sestra i poručila svima da nikada ne klonu duhom i ne gube nadu i vjeru.

Stručnjaci: Ozdravljenje je medicinski neobjašnjivo

Marie Simon-Pierre je ozdravila u času kada se već spremala napustiti službu u rodilištu jer se zbog bolesti već teško kretala i trpjela je jake bolove, a onda joj je neurolog iznenađeno konstatirao nestanak svih simptoma bolesti. Njezino je ozdravljenje ispitala skupina međunarodnih liječnika u Rimu i zaključila da je ono medicinski neobjašnjivo u što Marie Simon-Pierre nije nikada ni sumnjala.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Mnogi su mu još zahvalni za ozdravljenja

Mnogi su još svjedočili da su zahvaljujući papi Ivanu Pavlu ozdravili

Mary Mulligan je 1979. godine odmah na početku pontifikata Poljaka Karola Woytyle sa svojom bolesnom kćeri čekala njegov dolazak u Irsku. Liječnici su tvrdili da će djevojčica umrijeti zbog bolesnih bubrega. Roditelji su stali u red i pokazali

Papi djevojčicu. Sveti Otac ju je pogladio. Djevojčica je ubrzo ozdravila.

Iste godine Key Kelly iz Liverpoola dobila je zloćudni rak dojke. Liječnici su joj prognozirali najviše dvije godine života. Početkom te 1979. susrela se s Papom Ivanom Pavlom. Karcinom i metastaze su uskoro nestali.

Petogodišnji dječak iz Meksika Heron Badillo bolovao je od leukemije i već je bio na umoru kad se 1990. godine u zračnoj luci susreo s Papom tijekom njegovog pohoda Meksiku. Već mu je bila i otpala sva kosa. Papa ga je poljubio u čelo, a on je nakon nekoliko mjeseci bio zdrav.

Curica oboljela od leukemije ozdravila

Slovak Tibor Uljacki zamolio je Papu na audijenciji 2003. godine da moli za ozdravljenje njegove 12-godišnje kćerkice oboljele od leukemije. Uskoro je djevojčica bila zdrava.

Sveti Otac Ivan Pavao dodirnuo je grlo kardinalu Francescu Marchisanu koji je izgubio glas. Uz Papinu pomoć arhiprezbiter Bazilike svetog Petra je progovorio.

Roditelje malenog Australca Emila Barbara koji se rodio s moždanom paralizom liječnici su upozoravali da će dječak biti cijeli život vezan za kolica. Majka i sin su otputovali u Rim te su bili u grupi ljudi s posebnim potrebama na Trgu Svetog Petra. Kada je Emil vidio Papu povikao je: Pogledajte ovamo!. Papa ga je tada uhvatio za glavu i poljubio. Rekao im je da posjete Lourdes. I otišli su, a nakon povrataka kući Emil je prohodao.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Ustala iz kolica potpuno zdrava

Kanađanka Angela Baronni bolovala je od karcinoma koštane srži kad se 2002. u Torontu susrela s Papom Ivanom Pavlom II. Sveti Otac je molio nad njom, položio ruku na njezinu glavu i učinio znak križa. Ustala je iz kolica, a njezin liječnik je uskoro potvrdio da je Angela potpuno zdrava.

Brazilka Stella Matutina de Olicera Cruz svjedočila je o tome kako je poslije Papine smrti molila za ozdravljenje svog sina Eduarda koji je bio narkoman i drogirao se godinama. Eduardo se ubrzo uspio izliječiti o ovisnosti.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Papa Ivan Pavo II. zaslužan je i što je gospođa Lieo koja nije mogla imati djece i pobacila je tri puta na kraju ostvarila svoju veliku želju i dobila dijete. Ona i suprug odlučili su ići u Rim na audijenciju kod Pape. Opisali su mu svoj problem, a Papa im je tada rekao da će dobiti sina, napravio i je znak križa. Za devet mjeseci dobili su sina Johna Paula Liea.

Mnoga čuda je poljski Papa učinio još za života, ali nije dao da se o njima govori.

- Bog čini čuda, a ne ja. Ja molim. To je tajna, ne vraćajmo se više tom pitanju - govorio je.