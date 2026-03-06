Liječnici s Rebra djevojčicama iz Afrike vratit će osmijeh na lice: 'Građani su pokazali veliko srce'

Nakon višemjesečne borbe s birokracijom, u noći na petak dvije su djevojčice iz Afrike, Machoura (12) i Kevine (7), sletjele u Hrvatsku, gdje su došle na liječenje nakon što su stradale u teškom požaru i zadobile opasne opekline. S njima su u pratnji na putu za Zagreb bile časne sestre Ivančica Fulir i Dorotea Dundjer, koje su se cijelo vrijeme skrbile o djevojčicama, a zahvaljujući donacijama hrvatskih građana djevojčice su dobile šansu za liječenje u Hrvatskoj.

- Tijekom boravka u Hrvatskoj curice će biti smještene u samostanu u Blaškovcu, kod Družbe Marijinih sestara od čudotvorne medaljice, a idući tjedan idu na pregled u Zaraznu - rekla je za 24sata poznata hrvatska humanitarka Josipa Galić, koja je s hrvatskom misionarkom Ivančicom Fulir pokrenula akciju dovođenja djevojčica na liječenje u Hrvatsku, u koju su se uključili građani s donacijama.

Foto: Privatni album

Dvije djevojčice su sestrične čiji je život obilježilo siromaštvo, nisu nikad išle u školu, a nedavno su teško stradale u velikom požaru kad su u Beninu prodavale švercani benzin iz Nigerije, u kojemu je treća djevojčica preminula.

Borba s birokracijom je bila dugotrajna, a djevojčice su cijelo vrijeme od stradavanja pod skrbi hrvatskih misionarki. Sestra Ivančica Fulir i sestra Dorotea Dundjer brinule su se o njihovim ozljedama te ih pripremale za put u Hrvatsku.

- Liječnici s Rebra pomagali su cijelo vrijeme sa savjetima oko tretiranja ozljeda - rekla nam je Josipa Galić i dodala kako starija djevojčica ima ozbiljnu ranu na ramenu koja nikako ne zacjeljuje.

Pomoć preko telefona

- Riječ je o praktički otvorenoj rani na koju utječu te sitne mikročestice prašine. Liječnici iz Hrvatske savjetovali su da se stavljaju vazelinske gaze i da se prije toga rana dezinficira - kaže nam Galić.

Mlađa djevojčica ima znatno unakaženo lice kao posljedicu teškog požara.

Foto: Privatni album

- Ima problem sa zatvaranjem oka i usta. Kad spava, ne može zatvoriti usta pa ima i respiratorne probleme. Hrvatski liječnici savjetovali su antibiotsku mast i kapi za oko, što, prema njihovim riječima, pomaže. S liječnikom s Rebra redovito razmjenjuju e-mailove. Sestra Ivančica pita što je najbolje. Način na koji ih njihovi lokalni liječnici tretiraju, nažalost, nedostatan je i puno nam znači pomoć hrvatskog liječnika s Rebra - rekla nam je Galić.

U plan liječničke skrbi oko djevojčica uključen je cijeli tim hrvatskih liječnika.

- Kad se djevojčice malo za vikend odmore, idući tjedan će ići na pregled u Kliniku za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'. Nakon infektološke obrade, ako sve bude u redu, liječenje bi se nastavilo u KBC-u Rebro - kaže Galić.

Foto: Privatni album

Što se tiče Hrvatske, tu je, rekla je, sve bilo spremno za njihov dolazak.

- Troškove liječenja zasad nije moguće procijeniti. Ne mogu znati visinu troškova dok ih liječnici ne pregledaju. No podrška građana i institucija je izvrsna - rekla nam je Galić.

Josipa nam je otkrila kako je dobila i podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova da se olakša put djevojčicama prema Hrvatskoj.

- Zahvaljujem MVEP-u, koji me je kontaktirao. Građani u Hrvatskoj su pak pokazali veliko srce. Ljudi su uplaćivali donacije, ostavljaju poruke podrške, zovu me. Spremili smo im garderobu za put. One nikad nisu boravile na temperaturi ispod 25 stupnjeva pa im treba i odjeća - rekla nam je Josipa.

Foto: Privatni album

Josipa ih je upoznala za Božić u sirotištu na sjeveru Afrike, u gradu Birou. Znala je njihovu priču i ranije, ali susret uživo bio je, kaže, presudan.

- Znala sam da su nastradale. Ali kad ih vidiš ispred sebe, shvatiš da bi danas, da su imale normalan tijek liječenja, imale šansu za normalan život. Ako ostanu ovako, one su bez dobre kirurgije praktički nesposobne za život - kaže nam Josipa.

Machoura i Kevine dolaze iz krajnje siromašnih obitelji. U Africi, naglašava Josipa, ni zdravi čovjek nema velike šanse. A djevojčice s teškim posljedicama opeklina gotovo nikakve.

Foto: Privatni album

- Prvi instinkt bio mi je kako im pomoći da uopće imaju šansu za život. Djevojčice nikad nisu išle u školu jer majke nisu imale novca. Prije samo tjedan dana, prvi put u životu, krenule su u školu. Blizu su dispanzera, sestre se o njima brinu, ali bolovi i posljedice ozljeda svakodnevno ih ograničavaju - priča nam Josipa.

Iz Afrike je nazvala liječnika u Hrvatskoj.

Građani se odazvali

- Rekla sam mu da mi treba pomoć. On me spojio s drugim liječnikom, kirurg je izrazio spremnost da im se pomogne. Istodobno, Ministarstvo zdravstva me kontaktiralo kako bi se procijenili troškovi liječenja i operacija, uz mogućnost da se sredstva doniraju putem udruge, što se već i događa jer se građani masovno uključuju kako sam objavila broj računa Udruge za pomoć djeci Benina 'Anđeosko srce' - kaže nam Josipa.

Foto: Privatni album

U ovakvom zdravstvenom stanju s ovako teškim opeklinama, dodaje, nemaju budućnost u Africi, ali dobile su je dolaskom u Hrvatsku.