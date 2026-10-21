Liječnici traže jednaku satnicu, prijete tužbama, a ministrica poručuje: 'Sud nije rješenje...'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je u srijedu da će nastaviti raditi na poboljšanju uvjeta rada i primanja zdravstvenih djelatnika, no istaknula je da rješavanje zahtjeva Hrvatskog liječničkog sindikata (HLS) za ujednačavanjem satnice nije u nadležnosti njezina ministarstva. Hrvatski liječnički sindikat zatražio je danas jednaku vrijednost sata liječničkog rada tijekom cijele godine, upozorivši da zbog postojećeg načina obračuna liječnici s velikim brojem prekovremenih sati u pojedinim mjesecima primaju i nekoliko stotina eura manje. Sindikat je najavio tužbe ako se ne postigne dogovor o promjeni obračuna.

Pitanje neujednačene satnice liječnika uređeno je zakonima o plaćama i radu te je u nadležnosti drugih ministarstava, izjavila je Hrstić nakon sjednice Vlade, dodavši da je Hrvatski liječnički sindikat to pitanje već otvorio tijekom pregovora o granskom kolektivnom ugovoru.

Naglasila je da Ministarstvo zdravstva kontinuirano razgovara s reprezentativnim sindikatima o uvjetima rada i primanjima liječnika, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih djelatnika.

Podsjetila je i da su reformom sustava plaća 2024. godine znatno povećana primanja zaposlenih u zdravstvu.

Na pitanje može li se uskoro očekivati konkretno rješenje, ministrica nije navela rokove, rekavši samo da su pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru započeli.

Osvrnula se i na najavu liječničkog sindikata da će pokrenuti sudske postupke ako se problem ne riješi.

„Moj je stav uvijek bio da je razgovor prvi koji donosi rješenje, a ne sudski procesi niti ulica”, poručila je Hrstić, izrazivši uvjerenje da će se razgovori sa sindikatima nastaviti u dobroj vjeri.