Liječnici u bolnici u Sisku spasili ženu s tri ubodne rane u srcu

Žena je u subotu oko 18 sati stigla u sisačku Opću bolnicu s tri ubodne rane u srce i dodatne četiri u predjelu jetre. Bila je živa zahvaljujući brzoj reakciji Hitne pomoći. No smrtnost od takvih ozljeda je iznimno velika.

Ipak, u naredna nešto manje od dva sata, liječnici i drugo medicinsko osoblje uspjeli su zašiti tri otvorene rane na srcu, te unatoč tome što je srce dva puta stalo pa se vraćalo u život masažom, uspjelo spasiti život pacijentici koja se danas dobro oporavlja od zadobivenih ozljeda, piše Večernji list.

- Brzina je bila iznimno bitna. Čudo da je došla živa. Tri su rane na srcu i smrtni ishod je inače kod takvih slučajeva 99 posto. U tih jedan posto je ona sada jer je imala sreće da je došla u takvom stanju da smo mi imali vremena za intervenirati i da je došla nama. Iako je to sve jako brzo išlo, tri otvorene rupe na srcu ne daju puno prostora za preživljavanje. Plus probod jetre na četiri mjesta što je samo po sebi teška ozljeda. No, svi smo bili brzi, od laboratorija transfuzije do rendgena koji su napravili najbržu moguću dijagnostiku do anesteziološkog tima i nas koji smo bili spremni to napraviti - rekao je dr. med. Davorin Stojaković, pročelnik Službe za kirurgiju sisačke bolnice.

