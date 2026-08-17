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OBJAVILI DETALJE NADZORA

Liječnička komora o otpadu u Lici: 'Liječnici su bili odgovorni, nema prigovora na njihov rad'

Piše 24sata,
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Liječnička komora o otpadu u Lici: 'Liječnici su bili odgovorni, nema prigovora na njihov rad'
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Komisija HLK-a zaključila je da nema primjedbi na stručni rad liječnika Zavoda koji su bili predmet nadzora

Hrvatska liječnička komora 12. kolovoza provela je izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću vezano uz aktualnu javnozdravstvenu situaciju. Izvanredni stručni nadzor obuhvatio je rad liječnika Odjela za epidemiologiju i Odjela za javno zdravstvo. Komisija je pregledala prostor i medicinsku opremu, analizirala organizaciju rada, medicinsku dokumentaciju i stručni rad liječnika te način kako je Zavod postupao u aktualnoj javnozdravstvenoj situaciji.

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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Komisija HLK-a zaključila je da nema primjedbi na stručni rad liječnika Zavoda koji su bili predmet nadzora. Rad liječnika pokazuje odgovoran i profesionalan pristup zaštiti zdravlja stanovništva Ličko-senjske županije. U odnosu na problem povišenih vrijednosti PFAS spojeva, Komisija je utvrdila da je Zavod, u okviru svojih nadležnosti i na temelju informacija kojima je raspolagao, provodio epidemiološku i zdravstveno-ekološku procjenu javnozdravstvenog rizika, analizirao dostupne baze podataka, provodio terenske izvide, indicirao i provodio dodatne laboratorijske analize te anketirao stanovništvo. Aktivnosti su provođene u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, nadležnim komunalnim društvima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

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HLK smatra važnim jasno naglasiti da zavodi za javno zdravstvo prate zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, provode epidemiološka istraživanja i procjenjuju utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje ljudi. Zavodi za javno zdravstvo nisu nadležni za monitoring tla niti za utvrđivanje opsega njegova onečišćenja., što je u nadležnosti drugih tijela.

Komisija HLK-a je pored urednog nalaza stručnog rada prepoznala i naglasila važnost daljnje potrebe unaprjeđenja sustava te dala konkretne preporuke. Za dodatno kadrovsko jačanje javnozdravstvenog sustava u Ličko-senjskoj županiji HLK je preporučio zapošljavanje epidemiologa sa subspecijalizacijom iz zdravstvene ekologije, uz pokušaj dobivanja financijske podrške županije zbog niske razine interesa liječnika za rad u toj županiji. Komisija je naglasila potrebu za nastavkom i daljnjim jačanjem izravne komunikacije Zavoda s građanima, što je posebno bitno u situacijama povećane zabrinutosti stanovništva zbog mogućih okolišnih rizika. Komisija HLK-a također predlaže uspostavu međužupanijske koordinacije Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Zadarske županije za postupanje u izvanrednim javnozdravstvenim situacijama kao što je ova.

Nalaz izvanrednog stručnog nadzora HLK-a potvrdio je da su liječnici Zavoda u aktualnoj javnozdravstvenoj situaciji postupali profesionalno i odgovorno, poduzimajući aktivnosti u skladu sa svojim javnozdravstvenim ovlastima i raspoloživim informacijama.

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