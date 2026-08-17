Liječnička komora o otpadu u Lici: 'Liječnici su bili odgovorni, nema prigovora na njihov rad'

Hrvatska liječnička komora 12. kolovoza provela je izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću vezano uz aktualnu javnozdravstvenu situaciju. Izvanredni stručni nadzor obuhvatio je rad liječnika Odjela za epidemiologiju i Odjela za javno zdravstvo. Komisija je pregledala prostor i medicinsku opremu, analizirala organizaciju rada, medicinsku dokumentaciju i stručni rad liječnika te način kako je Zavod postupao u aktualnoj javnozdravstvenoj situaciji.

Komisija HLK-a zaključila je da nema primjedbi na stručni rad liječnika Zavoda koji su bili predmet nadzora. Rad liječnika pokazuje odgovoran i profesionalan pristup zaštiti zdravlja stanovništva Ličko-senjske županije. U odnosu na problem povišenih vrijednosti PFAS spojeva, Komisija je utvrdila da je Zavod, u okviru svojih nadležnosti i na temelju informacija kojima je raspolagao, provodio epidemiološku i zdravstveno-ekološku procjenu javnozdravstvenog rizika, analizirao dostupne baze podataka, provodio terenske izvide, indicirao i provodio dodatne laboratorijske analize te anketirao stanovništvo. Aktivnosti su provođene u koordinaciji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, nadležnim komunalnim društvima te jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

HLK smatra važnim jasno naglasiti da zavodi za javno zdravstvo prate zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, provode epidemiološka istraživanja i procjenjuju utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje ljudi. Zavodi za javno zdravstvo nisu nadležni za monitoring tla niti za utvrđivanje opsega njegova onečišćenja., što je u nadležnosti drugih tijela.

Komisija HLK-a je pored urednog nalaza stručnog rada prepoznala i naglasila važnost daljnje potrebe unaprjeđenja sustava te dala konkretne preporuke. Za dodatno kadrovsko jačanje javnozdravstvenog sustava u Ličko-senjskoj županiji HLK je preporučio zapošljavanje epidemiologa sa subspecijalizacijom iz zdravstvene ekologije, uz pokušaj dobivanja financijske podrške županije zbog niske razine interesa liječnika za rad u toj županiji. Komisija je naglasila potrebu za nastavkom i daljnjim jačanjem izravne komunikacije Zavoda s građanima, što je posebno bitno u situacijama povećane zabrinutosti stanovništva zbog mogućih okolišnih rizika. Komisija HLK-a također predlaže uspostavu međužupanijske koordinacije Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Zadarske županije za postupanje u izvanrednim javnozdravstvenim situacijama kao što je ova.

Nalaz izvanrednog stručnog nadzora HLK-a potvrdio je da su liječnici Zavoda u aktualnoj javnozdravstvenoj situaciji postupali profesionalno i odgovorno, poduzimajući aktivnosti u skladu sa svojim javnozdravstvenim ovlastima i raspoloživim informacijama.