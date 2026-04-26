Liječnik o dječaku ozlijeđenom od strujnog udara: 'Taj napon skuha mišiće, uništava žile...'

U blizini Dubrovnika u subotu je od strujnog udara teško stradao dječak (15) koji bi sutra helikopterom trebao biti prebačen u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj.

Dječak se, naime, popeo na trafostanicu, gdje ga je udarila struja te je najprije zbrinut u dubrovačkoj, a potom u splitskoj bolnici. U Klaićevoj bolnici već su spremni za njegov prijem.

Iz HEP-a su poručili kako je trafostanica bila propisno označena znakovima opasnosti.

Zoran Barčot, voditelj hitnog prijema Klinike za dječje bolesti, za RTL je potvrdio kako će zagrebački liječnici preuzeti brigu o pacijentu.

- I dubrovački i splitski liječnici napravili su sve što je trebalo, a mi ćemo nastaviti. Nadamo se da će helikopter stići ujutro te da ćemo krenuti s liječenjem dječaka, i intenzivističkim i kirurškim - izjavio je Barčot.

Objasnio je također kakve ozljede nastaju nakon udara struje visokog napona.

- Opekline su teške ozljede kod djece, a teško opečeno dijete jedan je od najtežih kirurških bolesnika uopće. Dječak je stradao udarom visokog napona, primio se za strujni kabel. Napon je obično oko 11.000 volti, može biti i 35.000, neki idu i do 400.000 volti. Možete zamisliti snagu energije i temperaturu koja uđe u njega i ruši sve, skuha mišiće, uništava žile, kožu, živce. Radi takvu štetu da neki pacijenti u startu preminu od ozljeda srca - rekao je.

Na kraju je poručio kako će se u bolnici za dječaka boriti "svim silama i znanjem".