Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKE OZLJEDE

Liječnik o dječaku ozlijeđenom od strujnog udara: 'Taj napon skuha mišiće, uništava žile...'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Dječak (15) je najprije zbrinut u dubrovačkoj, a potom u splitskoj bolnici te bi sutra trebao helikopterom biti prebačen u Klaićevu bolnicu u Zagrebu

U blizini Dubrovnika u subotu je od strujnog udara teško stradao dječak (15) koji bi sutra helikopterom trebao biti prebačen u zagrebačku Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj. 

Dječak se, naime, popeo na trafostanicu, gdje ga je udarila struja te je najprije zbrinut u dubrovačkoj, a potom u splitskoj bolnici. U Klaićevoj bolnici već su spremni za njegov prijem.

Iz HEP-a su poručili kako je trafostanica bila propisno označena znakovima opasnosti.

NA PODRUČJU BRAJDICE Mladić (20) se popeo na vagon u Rijeci, stresla ga je struja: Od siline je pao i završio u bolnici!
Zoran Barčot, voditelj hitnog prijema Klinike za dječje bolesti, za RTL je potvrdio kako će zagrebački liječnici preuzeti brigu o pacijentu.

- I dubrovački i splitski liječnici napravili su sve što je trebalo, a mi ćemo nastaviti. Nadamo se da će helikopter stići ujutro te da ćemo krenuti s liječenjem dječaka, i intenzivističkim i kirurškim - izjavio je Barčot.

Objasnio je također kakve ozljede nastaju nakon udara struje visokog napona.

- Opekline su teške ozljede kod djece, a teško opečeno dijete jedan je od najtežih kirurških bolesnika uopće. Dječak je stradao udarom visokog napona, primio se za strujni kabel. Napon je obično oko 11.000 volti, može biti i 35.000, neki idu i do 400.000 volti. Možete zamisliti snagu energije i temperaturu koja uđe u njega i ruši sve, skuha mišiće, uništava žile, kožu, živce. Radi takvu štetu da neki pacijenti u startu preminu od ozljeda srca - rekao je.

Na kraju je poručio kako će se u bolnici za dječaka boriti "svim silama i znanjem".

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
Glasnogovornica Bijele kuće: 'Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa', Oglasio se i Plenković
IZ MINUTE U MINUTU

Glasnogovornica Bijele kuće: 'Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa', Oglasio se i Plenković

Trump je rekao da su savezni agenti pretresali kalifornijski dom osumnjičenog strijelca. Dužnosnici vjeruju da je on "usamljeni vuk" koji je djelovao sam, kaže Trump
VIDEO Trumpovo osiguranje opet pod povećalom. Drugi put u dvije godine su ga izvlačili
JE LI BILO PROPUSTA

VIDEO Trumpovo osiguranje opet pod povećalom. Drugi put u dvije godine su ga izvlačili

Prošlo je manje od dvije godine od dva pokušaja atentata na Trumpa tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. Najnoviji incident sugerira da čak i najopsežniji nacionalni aparat osiguranja ima ranjive točke.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026