Liječnik opleo po ministru Berošu: Dopustio je da politika uvjetuje i ucjenjuje neke stvari

Očekujem da Beroš ne dira u primarnu koja je na staklenim nogama, dosegnuli smo limit ljudske izdržljivosti. Ako bude dirao, urušit će se sustav, kaže dr. Bressan...

<p>Leonardo Bressan, riječki liječnik obiteljske medicine i predsjednik KoHOM-a za Primorsko-goransku županiju, rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a533060/Lijecnik-ostro-po-Berosu-Dopustio-je-da-politika-uvjetuje-neke-stvari.html" target="_blank">N1 </a>da se mnogi pacijenti suočavaju s nemogućnošću dobivanja liječnika na telefon, istaknuvši kako ne znaju drugu stranu priče.</p><p>"Imamo dvije ruke, dvije noge, jedna usta...", govori liječnik obiteljske medicine, dodajući da pacijenti često zovu i za važne i nevažne stvari. Objašnjava da liječnici ne mogu prekinuti pregled, previjanje ili bilo koji drugi zahvat zbog telefona. "Ako ćemo se javljati na telefon, nećemo uzimati ljude, raditi administraciju, to je lanac događaja."</p><p>Na pitanje reportera N1 kako je Beroš optužio obiteljske liječnike, i privatne, za nepripremljenost, Bresson je rekao da mora demantirati tvrdnje da se privatni liječnici nisu dobro snašli.</p><p>"Uspjeli smo ofiltrirati 90 posto opasnosti za bolnički sustav. Bolnice su smanjile u jeku epidemije obim posla za 70 posto, 50 posto liječnika je znalo biti u smjenama doma, nisu ništa radili, mi nikad nismo prestali raditi, znali smo biti u smjenama od doma. Obim posla povećali smo na 110-115 posto, prekoračili smo ljudske mogućnosti i ne znamo dokad ćemo moći, to bi i ministar trebao znati", kaže on pa dodaje:</p><p>"Problem je bio u lošem upravljaju kriznom situacijom od strane Nacionalnog stožera. U nas se politika nije petljala u organizaciju zdravstvenog dijela sustava i imali smo dobre rezultate. Nećete vidjeti da se epidemiolozi u Primorsko-goranskoj županiji posebno žale. Uspjeli smo iskontrolirati sve, u realnom vremenu", rekao je.</p><p>Upitan znači li to da ministar <strong>Vili Beroš</strong> nije položio ispit u svim dijelovima, Bressan kaže:</p><p>"Da. Dopustio je da politika uvjetuje i ucjenjuje neke stvari koje su bile politički oportune u nekom trenutku.Očekujem da Beroš ne dira u primarnu koja je na staklenim nogama, dosegnuli smo limit ljudske izdržljivosti. Ako bude dirao, urušit će se sustav."</p>