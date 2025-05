Lijep školski vrt ne može sakriti to što niste smijenili ravnatelja

Svojedobno je ravnatelj male škole u Imotskoj krajini pokušavao zaposliti kćer. Tvrdio je da mu više nije kćer jer se - udala. Ravnateljica zagrebačke srednje škole koju je pohađao Milanovićev sin popustila je pritiscima njegove supruge u aferi “Daj 5!”. Nekadašnji ravnatelj splitske škole zaposlio je nećakinju, a na svoje mjesto pokušavao je postaviti i sina. Osim ravnatelja iz okolice Imotskoga, koji je nakon medijskog pritiska ipak morao dati ostavku, ravnatelji škola u Hrvatskoj upleteni u najrazličitije afere uglavnom ne snose nikakve sankcije. Tako je i s ravnateljem škole u Kaštel Gomilici koji je uhićen jer je pod utjecajem alkohola istukao muškarca. I ne samo da nije smijenjen nego je prije nekoliko dana primio zahvalnicu Kaštela jer škola ima sjajno uređen školski vrt. Da nije žalosno... No to je odraz situacije koja se već desetljećima ne rješava u hrvatskom obrazovnom sustavu. Iako se to ne odnosi na sve ravnatelje i ravnateljice, često ih izabiru isključivo po političkoj liniji.

