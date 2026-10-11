Francuski scenarij nije upozorenje da mladi postaju opasni. To je još jedan indikator da demokracija može postati neuvjerljiva ako se oni u njoj ne čuju, a vide korupciju i nejednakost, donosi novi Express
IZ KLUPA NA BARIKADE PLUS+
Lijevi su stali uz učenike, a desnica to koristi za optužbe da su ih nahuškali na ulice...
Čitanje članka: 5 min
Francuska ponovno gori. Tu sam rečenicu, u različitim oblicima, tijekom novinarske karijere mogla napisati mnogo puta jer prosvjedi su dio tamošnje političke kulture. Ipak, jesen 2026.,ona koja je u francuskim srednjim školama počela zabranom korištenja mobitela, nastavila se svenacionalnom pobunom školaraca, koju su podržali roditelji, profesori, sindikati... Mediji su pohrlili u prvi plan staviti slike zapaljenih kontejnera i zgrada, no iza njih duboka je institucionalna kriza obrazovanja, ali i same biti Republike.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku