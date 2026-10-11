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IZ KLUPA NA BARIKADE PLUS+

Lijevi su stali uz učenike, a desnica to koristi za optužbe da su ih nahuškali na ulice...

Piše Ivana Dragičević,
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Lijevi su stali uz učenike, a desnica to koristi za optužbe da su ih nahuškali na ulice...
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Francuski scenarij nije upozorenje da mladi postaju opasni. To je još jedan indikator da demokracija može postati neuvjerljiva ako se oni u njoj ne čuju, a vide korupciju i nejednakost, donosi novi Express

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