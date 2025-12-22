Lika: 275.000 eura za projektnu dokumentaciju Memorijalnog centra Domovinskog rata

Napravljen je još jedan korak u realizaciji projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata u Gospiću, Ministarstvo hrvatskih branitelja odobrilo je Ličko-senjskoj županiji 275.000 eura za izradu projektne dokumentacije Memorijalnog centra.

Sredstva su osigurana u Državnom proračunu za 2025. godinu.

Prema prethodno odabranom idejnom rješenju, budući Memorijalni centar uključuje zgradu A-okvira kroz koju se na četiri etaže protežu istraživački centar, prostori za stalni i privremeni postav, knjižnica i višenamjenska dvorana. Centar bi trebao okruživati tematski park s učionicom na otvorenom.

Vrijednost Centra procijenjena je na oko 5 milijuna eura, a gradit će se na prostoru nekadašnje vojarne u Pazariškoj ulici.

Partneri županiji na projektu su Grad Gospić i Klub branitelja ZNG-a 118. brigade HV-a.