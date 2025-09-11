Obavijesti

METAK ZA TRUMPOVA MILJENIKA PLUS+

Likvidacija šokirala društvo: Slijede li Americi veliki nemiri?

Piše Tina Jokić,
Likvidacija šokirala društvo: Slijede li Americi veliki nemiri?
Foto: Reuters

Charlie Kirk ubijen je hicem u vrat • Bio je bliski saveznik Donalda Trumpa • Imao je vojsku obožavatelja, ali i protivnika

Charlie Kirk (31) ubijen je jednim hicem u vrat dok je držao govor pred oko 3000 ljudi na skupu Sveučilišta Utah Valley. Konzervativni politički influencer, kojeg je samo na Instagramu pratilo 8,7 milijuna ljudi, i saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa na sveučilištu je vodio političku debatu u okviru svoje “Američke turneje povratka”, na kojoj angažira studente frazama poput “Dokaži mi da sam u krivu”. Nakon što je Kirku iz vrata počela šikljati krv, nastao je stampedo. Prevezli su ga u bolnicu, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. Preminuo je sat i pol nakon ranjavanja. U lov na ubojicu na ulice Orema izašla je policija, vojska, FBI...

