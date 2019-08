Lim bez krila: Cessna koja je sletjela na A3 više neće letjeti

Još ne znamo što se dogodilo, no vjerujem da ćemo kroz nekoliko dana biti pametniji. Ipak, ne znači da će i vještaci otkriti problem - kaže nam Miljenko Bucalović, vlasnik Ecos pilotske škole.

On je ovu Cessnu unajmio od Aerokluba Penkala, no nakon svega što se dogodilo i dalje je zrakoplov njemu na brizi.

- To vam je kao da vi unajmite auto od autokuće i nakon nesreće ga stavite u svoje dvorište. Naravno da to ne biste napravili, ali eto takva je situacija - kaže nam Bucalović, koji leti 40 godina.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ovakvo nešto nam se u zadnjih 30 godina nikad nije dogodilo. Kako su naši zrakoplovi na remontu, unajmio sam ovu Cessnu od Aerokluba Penkala. Prije toga su napravili veliki servis i sve što je potrebno kako bi let bio siguran. Do tada je izvrsno radila - dodaje Bucalović.

- Tu Cessnu koja se srušila sam ja kupio 1991. u Americi. Rastavili smo je i poslali u Hrvatsku, a 1996. sam je prodao i od tada je izmjenila četiri, pet vlasnika. Kada smo našu Cessnu poslali na popravak u Belgiju iznajmili smo ovaj. Eto vratio se ponovno meni i nakon toga se srušio - govori Bucalović.

Kaže da je kasko osigurana, no da će se tek vidjeti što kaže osiguranje.

- Najvažnije je da su naša učenica i moj Teo (op.a., pilot i instruktor Teodor Goričanec, koji je zrakoplov pustio na autocestu) živi i zdravi. Iako imam i više sati leta u rukama od Tea, ništa bolje u tom trenutku ne bih mogao napraviti - rekao je Bucalović. Od junačkog slijetanja Cessne na autocestu prema Rijeci, pri čemu nitko nije zadobio ogrebotine, prošlo je pet dana, a još se razabiru dojmovi.

'Moguće da se rasplinjač zaledio, jer motor tada staje'

- Moguće je da se karburator, odnosno rasplinjač zaledio, jer tad motor staje. Kad sletite i kad se odledi, motor radi kao da nikad ništa nije ni bilo. No to je samo neka moja pretpostavka. Nakon što motor pregledaju vještaci i sam ću sve još jednom pregledati - kaže Bucalović koji leti već 40 godina.

Dodaje da je u trenutku slijetanja, Cessna je imala još 50 litara goriva zbog čega je postojala velika opasnost da se pri udaru zapali. Ponosan je na reakciju svojega pilota Teodora Goričaneca jer smatra da je u teškim trenucima i kratkom vremenu pronašao najbolje rješenje.

- Odlično je to izveo, jer da su išli na livadu i udarili krilom, zapalili bi se i teško da bi izašli živi. Na tom dijelu i nema livade koja bi bila pogodna za slijetanje jer je sve puno velikih kamena i rupa - rekao je.

Suputnica iz Cessne: 'Kad se ugasio motor, pomolila sam se'

Hvala Bogu, sve se dobro završilo. Ne znam kad ću opet u avion, ali morat ću, ako ništa drugo, zbog posla, kaže nam Zagrepčanka, polaznica pilotske škole Ecos iz Zagreba.

Ona je u subotu upravljala Cessnom koja je sretno sletjela na autocestu prema Rijeci, sve dok motor nije počeo “trokirati”. Iako nevoljko dijeli svoje doživljaje o nesreći s medijima, otkiva nam što joj je prolazilo mislima u najgorim trenucima.

- Kad čujete da pilot, vaš instruktor, izgovara da ćete se možda srušiti, tad počnete moliti Boga - iskreno nam je rekla.

- Dojmovi se još nisu slegli, no sad se prisjećam svih detalja. Učenica se zaista hrabro držala. Kao što sam već rekao, najvažnije mi je bilo da ostane neozlijeđena, da nikog ne udarim pri slijetanju i da se zrakoplov ne zapali - rekao nam je Teodor Goričanec, no otkriva nam i da mu je na trenutak pala i suluda misao koja je bila posljedica, rekli bismo, ‘profesionalne deformacije’.

- Imao sam u kabini svoju kameru. Mislio sam da li da je upalim, no to su trenuci. Istog trena to i zaboravite jer gledate kako se što sigurnije prizemljiti. Moram priznati da sam i riskirao da produljim let. Kako dobro poznajem taj dio autoceste, produljio sam let da dođem do ravnice na Ravnog Gori. Danas sam baš mjerio. Od velikog prometnog znaka do signalizacije sam imao samo 300 metara za zaustavljanje. Ondje sam bočno uklizao da se uspijem zaustaviti - kaže Teodor.

- Taj avion više nikad neće poletjeti. Nakon nesreće smo Cessnu rastavili, skinuli krila te prevezli do Lučkog. Ondje su je policija i agencija za zrakoplovstvo zapečatili te se čeka vještačenje. Tek ćemo doznati zbog čega je motor otkazao. Bio je to za mene dug i stresan dan, koji je završio oko 22 sata. Tek tad sam krenuo kući - kaže Goričanec.