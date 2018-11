Lipik i Slatina jutros u debelom minusu, bura zatvorila ceste...

"Da ima grob, došla bih mu, zapalila svijeću. I rekla bih mu: Sine, čekaj me. Živa ne mogu k tebi na nebo."

Pročitaj priče nestalih u Domovinskom ratu.

Niske temperature i oluja bura s orkanskim udarima podno Velebita obilježili su subotnje jutro. Prilično niske temperature izmjerene su i u unutrašnjosti. Na zagrebačkom Maksimiru u 9 sati izmjerena su samo 2 stupnja. U Bjelovaru su izmjerena 2 stupnja. Sisak je bio na 2,5, Slavonski Brod na 3.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1202122 / ]

Zabilježeni su i prvi minusi - u Lipiku i Slatini je u 7 sati bilo minus 4, u Požegi i Virovitici minus 3, u Varaždinu i Bednji minus 2.

Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti od 4 do 9, a na Jadranu od 12 do 16 °C. Jake bure bit će i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući su i olujni udari, a more će biti umjereno valovito i valovito. Prevladavat će sunčano uz najvišu temperaturu između 11 i 16 °C.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Na krajnjem jugu Hrvatske bit će najtoplije uz temperaturu oko 16 °C. Prevladavat će sunčano, prema kraju dana uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena i jaka, na udare i vrlo jaka bura, prema otvorenom istočnjak.

Olujna bura zatvorila prometnice

HAK je izvijestio da su zbog olujne bure samo za osobna vozila otvoreni autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50 i DC27), autocesta A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3), državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54), Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8) i Paški most.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Što nas očekuje narednih dana?

Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, vjetrovito i danju još malo svježije. Slaba oborina na granici kiše i snijega moguća je uglavnom u gorskoj Hrvatskoj, a navečer i u noći na ponedjeljak i mjestimice u ostatku unutrašnjosti. Najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Vjetar povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu jaka, mjestimice na udare i olujna bura, osobito podno Velebita. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na Jadranu od 6 do 10, a najviša dnevna od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 °C.

Foto: Instagram@anastasiagav

Početkom sljedećega tjedna na Jadranu povremena kiša, u utorak vjerojatno i obilnija. U gorju već za vikend mjestimice može biti slabih oborina, a od ponedjeljka snijega, osim u gorju, može biti i u nizinama. U utorak oborine mogu biti obilnije, uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju, a od srijede se povećava vjerojatnost većinom suhog i toplijeg vremena.

U utorak će bura ponovno pojačati, osobito na sjevernom dijelu, dok će u Dalmaciji biti istočnog i južnog vjetra. Kiše će povremeno biti u ponedjeljak te sporadično u drugoj polovini tjedna, a u utorak su lokalno moguće i veće količine. Do utorka postupno hladnije, zatim ponovno malo toplije.

Tema: Hrvatska