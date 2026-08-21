Livaja opet može pedalirati: Vratili mu električni bicikl

Marko Livaja spojen je s biciklom koji mu je nestao nakon što je navodno ukraden prije nekoliko dana. Kako piše Dalmatinski portal, Livaja navodno nije ni prijavio krađu policji, ali jučer im se javio građanin i obavijestio policajce o odbačenom biciklu. Baš nakon što se pojavila priča o tome da je Livaja ostao bez skupocjenog Greyp bicikla.

Ispostavilo se da je riječ o biciklu Marka Livaje koji ga je dobio nazad.

A danas je pak policija objavila da traže pomoć građana u identificiranju više osoba..

Foto: Policijska uprava splitsko-dalmatinska

"U Splitu, 17. kolovoza 2026. počinjeno je kazneno djelo krađe električnog bicikla. Na fotografijama su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu", stoji u objavi policije. Radi se o krađi koja se dogodila na području Firula u poslijepodnevnim satima. Bicikl je ukraden iz Cvjetne ulice.

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 - poručuju iz policije.

Također, informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr.