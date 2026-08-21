Obavijesti

News

Komentari 18
NAŠLI GA ODBAČENOG

Livaja opet može pedalirati: Vratili mu električni bicikl

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Livaja opet može pedalirati: Vratili mu električni bicikl
Foto: Igor Šoban/PIXSELL, Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Livaja navodno nije ni prijavio krađu policji, ali jučer im se javio građanin i obavijestio policajce o odbačenom biciklu. Baš nakon što se pojavila priča o tome da je Livaja ostao bez skupocjenog Greyp bicikla.

Marko Livaja spojen je s biciklom koji mu je nestao nakon što je navodno ukraden prije nekoliko dana. Kako piše Dalmatinski portal, Livaja navodno nije ni prijavio krađu policji, ali jučer im se javio građanin i obavijestio policajce o odbačenom biciklu. Baš nakon što se pojavila priča o tome da je Livaja ostao bez skupocjenog Greyp bicikla.

Ispostavilo se da je riječ o biciklu Marka Livaje koji ga je dobio nazad.

A danas je pak policija objavila da traže pomoć građana u identificiranju više osoba.. 

Foto: Policijska uprava splitsko-dalmatinska

"U Splitu, 17. kolovoza 2026. počinjeno je kazneno djelo krađe električnog bicikla. Na fotografijama su muškarci za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu", stoji u objavi policije. Radi se  o krađi koja se dogodila na području Firula u poslijepodnevnim satima. Bicikl je ukraden iz Cvjetne ulice.

- Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 - poručuju iz policije.

Također, informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 18
Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?
PRATITE UŽIVO:

Burna rasprava zbog otpada u Lici. Raspudić: Ne znate što je hitnost. Tko će odgovarati?

Hrvatski sabor počeo je dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Like i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. Sjednica će trajati minimalno 14 sati.
Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu
VIDEO

Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu

HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku
Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'
EKOCID U LICI

Odbili prijedloge Milanovića i oporbe: 'Lipo ste ovo izveli'

Nakon dugih 18 sati u petak ujutro završila je saborska rasprava u kojoj je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalnim radnjama vezanim uz odlaganje štetnog otpada na gospićkom području, a oni joj uzvraćali da širi paniku i koristi to pitanje za prikupljanje političkih bodova. Nova sjednica počinje u petak u 9:30

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026