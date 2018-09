Ljestvica kvalitete: Zagrebačko sveučilište na bijednoj poziciji...

Prema novoj ljestvici kvalitete sveučilišta diljem svijeta - World University Rankings 2019., Sveučilište u Zagrebu doživjelo je još jedan debakl. Jedna od najuglednijih ljestvica za 2019. godinu objavljena je jučer, a na njoj se nalazi više od 1.250 svjetskih sveučilišta.

Zagrebačko sveučilište nije se pomaknulo sa zbirne pozicije od 801. do 1000. mjesta. Najkvalitetnije sveučilište, ono u Splitu, našlo se na poziciji od 601. do 800. mjesta. To je niža pozicija u odnosu na prošlu godinu, kada se splitsko Sveučilište na ljestvici našlo u zbirnoj poziciji od 500. do 600. mjesta.

Na ljestvici se ocjenjuje središnja misija svih sveučilišta - istraživanje, poučavanje, prijenos znanja i internacionaliziranost. Nisu se proslavila ni sveučilišta u regiji. Sveučilište u Ljubljani našlo se na zbirnoj poziciji kao i Sveučilište u Splitu, između 601. i 800. mjesta, a Sveučilište u Beogradu između 801. i 1000. mjesta.

Među deset najboljih u svijetu, na prvom se nalazi ono u Oxfordu, a na ljestvici su i Sveučilište u Cambridgu, Harvard, Princeton i Yale sveučilište...

Tema: Hrvatska