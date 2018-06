Ljetni desert uz koji ćete zadržati fit liniju

Evo, ljeto nam je i službeno kalendarski počelo! Sigurni smo da već odbrojavate dane do godišnjeg odmora i odlaska na more. No, to znači da se morate skinuti i u kupaći kostim te pokazati svoje fit tijelo na kojem ste tako mukotrpno radili čitavu zimu, zar ne? A još kada pomislite na sve te fine ljetne deserte kojih se morate odreći da bi zadržali liniju?

Dobra vijest, ipak ne morate!

Naime, mi vam donosimo nekoliko recepata koje u nekoliko trenutaka možete napraviti uz pomoć MoreJuicePress Frozen sokovnika, a u kojima možete uživati cijelo ljeto bez grižnje savjesti i straha da ćete ''pokvariti'' liniju:



1. čoko- banana sladoled

Narežite 2 banane, pospite ih u kakao prahom te ih stavite u zamrzivač. Također u zamrzivač stavite i 3 datulje. Nakon što se smrzne, voće samo ubacite u MoreJuicePresss Frozen. I to je to! Izaći će vam fini kremasti sladoled od banane s okusom čokolade.

Ako želite probati nešto novo, kakao prah zamijeniti matcha prahom.



Foto: Zepter 2. osvježavajući voćni sladoled

Zamrznite pola ananasa nasjeckanog na kockice, jedan mango i pola banane. Nakon toga ih ubacite u MoreJuicePress Frozen i po želji na kraju pospite kokosovim brašnom. Slobodno ukrasite šarenim koktel kišobrančićima i zamišljajte da odmarate na Havajima.



Foto: Zepter 3. vanilla sladoled za one koji ne vole eksperimentirati

Dvije banane pospite svježe naribanom tonkom ili vanilijom, poškropite limunovim sokom te zamrznite. Kasnije smrznuto voće ubacite u MoreJuicePress Frozen, i nakon što dobijete provjereno dobar sladoled po želji ga možete posuti s makom.

Foto: Zepter Dobro je znati da Zepter MoreJuicePress Frozen nije samo običan sokovnik već da odlično radi i (već spomenute) sladolede. Jednostavno zamijenite jedan nastavak i možete sami kod kuće, u svakom trenutku napraviti zdravi sladoled koristeći samo svježe voće, bez dodatka šećera, laktoze ili aditiva. Jedna od glavnih prednosti MoreJuicePress Frozen-a je ta što hladno preša bogate sokove voća i povrća u nekoliko minuta, a pritom čuva sve nutrijente i vitamine. Osim toga, vrlo je jednostavan za korištenje te zauzima jako malo prostora, a i neće probuditi sve susjede kada ga upalite – jer je i jako tih za razliku od većine sokovnika.

Foto: Zepter Stoga, ako već niste, napravite svoj (zdravi) sladoled ili omiljeni smrznuti desert te pritom ostanite fit!

Pronađite svoj omiljeni okus uz MoreJuicePresss Frozen i uživajte cijeloooo ljetooo!

