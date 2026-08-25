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POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Ljetni partiji u Koprivnici skupo su ih koštali: Dvojica završila u zatvoru, neki ostali bez opreme

Piše HINA,
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Ljetni partiji u Koprivnici skupo su ih koštali: Dvojica završila u zatvoru, neki ostali bez opreme
Foto: PU istarska
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Najstrože su prošla dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne u trajanju od osam i 14 dana. Još šest osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne od pet do 21 dan...

Želja za glasnom glazbom neke je stanovnike Koprivnice stajala zvučnika, novčane kazne, a pojedince i zatvora, doznaje se u koprivničko-križevačkoj policiji koja je od početka lipnja do 24. kolovoza evidentirala 12 slučajeva narušavanja javnog reda i mira preglasnom reprodukcijom glazbe.

Prema podacima Policijske uprave koprivničko-križevačke, u deset slučajeva protiv počinitelja je proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

Najstrože su prošla dvojica prekršitelja kojima su izrečene bezuvjetne zatvorske kazne u trajanju od osam i 14 dana. Još šest osoba dobilo je uvjetne zatvorske kazne od pet do 21 dan, uz rokove kušnje od šest mjeseci ili godine dana.

Dvojica prekršitelja kažnjena su novčano, jedan s 339, a drugi s 829 eura.

Osim kazni, preglasno ljetno slušanje glazbe za neke je završilo i rastankom od opreme. Sudovi su u većini postupaka prihvatili policijske prijedloge za oduzimanje predmeta kojima su prekršaji počinjeni pa je trajno oduzeto ukupno sedam prijenosnih zvučnika.

Policijska uprava koprivničko-križevačka najavila je da će nastaviti poduzimati mjere iz svoje nadležnosti.

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