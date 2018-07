Ljetnikovac: ‘Ostavite nam svoje biljke, mi ćemo ih paziti’

Kao što poslije Božića gledamo odbačene, usahle borove u smeću, tako nakon ljeta ispred koševa za smeće vidimo uvenule biljke. Došao sam na ideju za prvi hotel za biljke kako bismo ljudima pomogli u spašavanju njihovih ljubimaca.

Kaže nam to Hrvoje Laurenta (36), direktor kina Europa, idejni začetnik i pokretač prvog hrvatskog hotela za biljke. U predvorju kina, koje su djelatnici popularno nazvali Hotel Europa, od utorka pa sve do rujna građani od jutra do ponoći mogu ostaviti svoje biljke. O njima će se brinuti konobari i djelatnici kina.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL - To je dio našeg programa ‘Ljeto u kinu Europa’. Osim repriziranja filmova, novih projekcija i filmova za djecu, kino će odsad nuditi i smještaj za biljke za sve građane koji idu na godišnji i nemaju kamo s njima. Kod ostavljanja biljke svatko će morati ispuniti formular na kojem će navesti koliko puta se mora zalijevati. Ovisno o tome, svaka biljka dobit će narukvicu u boji - kaže Hrvoje. Samo nekoliko sati nakon otvaranja u Hotelu Europa već su se smjestili kaktus, dracena, nekoliko spatifiluma i fikus. Dio biljaka, poput limuna, bit će na terasi kina.

- Biljke će stajati na stolu kraj prozora jer je bitno da imaju dovoljno zraka i svjetla. Po potrebi ćemo dodavati više stolova, a ako treba, sagradit ćemo i police za biljke - priča mi Hrvoje. Biljkama je boravak u hotelu besplatan. Potrebna je, kaže Hrvoje, samo dobra volja.

- Očekujemo da se kino potvrdi kao korisno mjesto u gradu. Pozivamo sve da nam ostave svoje biljke na čuvanje jer ćemo im pružiti najbolju njegu - zaključuje.