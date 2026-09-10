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Ljeto nam se vr... ili ipak ne? Sutra je drugi naviši stupanj alarma! Evo što donosi vikend

Piše 24sata,
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Ljeto nam se vr... ili ipak ne? Sutra je drugi naviši stupanj alarma! Evo što donosi vikend
Foto: Pixsell//
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DHMZ je za petak upalio alarm za cijelu zemlju. Kninska i splitska regija su pod narančastim alarmom koji označava opasno vrijeme i drugi najviši stupanj upozorenja

Promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 °C, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 18 do 23, na moru između 24 i 29 °C, prognoza je DHMZ-a za petak.

Alarm za cijelu Hrvatsku

DHMZ je za petak upalio alarm za cijelu zemlju. Kninska i splitska regija su pod narančastim alarmom koji označava opasno vrijeme i drugi najviši stupanj upozorenja. Pod žutim alarmom zbog mogućeg nevremena su zagrebačka, karlovačka, osječka, gospićka, riječka i dubrovačka regija.

Foto: DHMZ

Evo što nas čeka za vikend

Dok petak na kopnu donosi uglavnom oblačno vrijeme s povremenom kišom, vikend će nam biti nešto sunčaniji.

- U petak će se temperature još sniziti na istoku. U dane vikenda promjenjivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja, ali u prvom dijelu subote još mjestimice kiša. Temperatura zraka će u većini krajeva malo porasti. I na Jadranu u petak još česta kiša, lokalno i izraženiji pljuskovi, uz jugo na južnom Jadranu te buru i sjeverozapadnjak na srednjem i na sjevernom Jadranu. Bit će manje toplo nego u četvrtak, a podjednake vrijednosti temperature zraka slijede i za vikend tijekom kojeg je, uz buru, sve manja vjerojatnost za oborinu te sve veća za sunčane sate - rekao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

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