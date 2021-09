Djelomice sunčano, a uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega uz promjenljivu naoblaku lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za subotu.

Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla.

Vjetar većinom slab, duž obale ujutro mjestimice umjerena bura, a danju jugozapadnjak i zapadnjak.

U unutrašnjosti jutarnje temperature od 8 do 12 ºC, a u gorskoj Hrvatskoj oko 6ºC. U zaobalju prognoziramo najniže jutarnje temperature zraka oko 18 a na Jadranu od 20 do 22 ºC, prognozira N1. Dan će biti sunčan uz mjestimice malu do umjerenu naoblaku, uglavnom na sjevernom i srednjem Jadranu. Na Jadranu će poslijepodne zapuhati umjeren maestral.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 23 do 28 °C.