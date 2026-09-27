Ljeto se ne predaje: Nedjelja i ponedjeljak donose sunce i temperature do 27 °C

Hrvatsku u nedjelju očekuje sunčano i toplo vrijeme, a ponegdje će biti i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, ujutro mjestimice s jakim udarima. Poslijepodne će prolazno zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 °C.

Ponedjeljak će također biti sunčan i danju topao, a ponegdje i vrlo topao. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, a navečer podno Velebita na udare i jaka. Poslijepodne će prolazno zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će između 5 i 10 °C, na Jadranu od 14 do 19 °C, dok će najviša dnevna biti većinom između 22 i 27 °C.