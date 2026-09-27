Obavijesti

News

Komentari 0
MOGUĆA I MAGLA

Ljeto se ne predaje: Nedjelja i ponedjeljak donose sunce i temperature do 27 °C

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Ljeto se ne predaje: Nedjelja i ponedjeljak donose sunce i temperature do 27 °C
Zagreb: Građani uživaju na travi u hladu parka Zrinjevac | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ponedjeljak će također biti sunčan i danju topao, a ponegdje i vrlo topao. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla

Hrvatsku u nedjelju očekuje sunčano i toplo vrijeme, a ponegdje će biti i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, ujutro mjestimice s jakim udarima. Poslijepodne će prolazno zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 °C.

SUNČANJE I PLAŽA Prognoza za vikend: Evo kakvo nas vrijeme čeka ova dva dana!
Prognoza za vikend: Evo kakvo nas vrijeme čeka ova dva dana!

Ponedjeljak će također biti sunčan i danju topao, a ponegdje i vrlo topao. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura, a navečer podno Velebita na udare i jaka. Poslijepodne će prolazno zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će između 5 i 10 °C, na Jadranu od 14 do 19 °C, dok će najviša dnevna biti većinom između 22 i 27 °C.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Srbi predstavili svoj izgled Maksimira, surađivali s firmom iz Zagreba: Sviđa li vam se?
'REZULTAT NATJEČAJA NAS JE ZBUNIO...'

FOTO Srbi predstavili svoj izgled Maksimira, surađivali s firmom iz Zagreba: Sviđa li vam se?

U natječaju za novi Maksimir sudjelovala je i kompanija DBA Architects iz Novog Sada s firmom Modelart Arhitekti iz istog grada te zagrebačkom firmom GE+ Arhitekti. Sad su na društvenim mrežama predstavili svoju ideju novog Maksimira...U radu su sudjelovali i stručnjaci iz Španjolske, Engleske...
Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...
PRESKUPI AVIONI

Anušić je kupio ‘gotove’ Rafaele, pa sad plaća milijune eura da opet budu gotovi...

Plenkovićeva vlada je odobrila dodatno opremanje svih 12 hrvatskih Rafalea. Sama modernizacija procjenjuje se na oko 88,5 milijuna eura bez PDV-a, više od 110 milijuna eura s porezom i povezanim troškovima
Zagreb će od ponedjeljka biti u kolapsu! Ništa od dogovora, propali su hitni pregovori...
METROPOLA U PARALIZI

Zagreb će od ponedjeljka biti u kolapsu! Ništa od dogovora, propali su hitni pregovori...

"Unatoč pokušaju, dogovor o zahtjevima nije postignut. Sindikati ostaju pri svojim zahtjevima i nastavljaju s dogovorenim aktivnostima u Zagrebačkom holdingu  i ZET-u" poručuju iz Sindikata komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026