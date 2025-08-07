Obavijesti

VREMENSKA PROGNOZA

Ljeto se zahuktava: Pripremite se na vruće dane za vikend

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Ljeto se zahuktava: Pripremite se na vruće dane za vikend
Foto: Zvonimir Barisin

Sutra nas očekuje pretežno vedro, stabilno, većinom mirno i vruće vrijeme. Vjetar slab, na Jadranu osobito sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro burin

Danas nas očekuje pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće vrijeme. Vjetar na kopnu većinom slab. Duž obale umjerena do jaka, ujutro mjestimice i olujna bura, od sredine dana umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji ponegdje i do 33 °C, piše DHMZ.

U istočnoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab vjetar, a temperatura zraka od 27 do 29 °C. U središnjoj hrvatskoj će biti također većinom sunčano i vrlo toplo, vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 27 do 29 °C. Gorski kotar i Liku očekuje pretežno sunčano vrijeme uz većinom vjetar slab, a najviša temperatura zraka od 24 do 27 °C.

Foto: DHMZ

Gorski kotar i Lika: Pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura zraka od 24 do 27 °C.

Istra: Pretežno vedro. Puhat će slaba do umjerena, još prijepodne ponegdje pojačana bura, u drugom dijelu dana zapuhat će i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo, mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, u unutrašnjosti Istre između 13 i 17 °C. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 31 °C.

Sjeverni Jadran također očekuje većinom sunčano vrijeme. Ujutro će puhati umjerena jaka, podno Velebita mjestimice i olujna bura koja će sredinom dana oslabjeti i popodne okrenuti na umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 28 i 31 °C.

PADALI REKORDI Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija
Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija

Pretežno sunčano i vruće bit će i u Dalmaciji. Prijepodne umjerena i jaka bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 33 °C.

Sutra nas očekuje pretežno vedro, stabilno, većinom mirno i vruće vrijeme. Vjetar slab, na Jadranu osobito sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro burin. 

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na obali i otocima između 19 i 24 °C. Najviša dnevna od 28 do 33 °C.

Za vikend umjerena opasnost od vrućina

Za vikend je najavljeno sunčano, stabilno, vrlo toplo i vruće.

- Od petka do nedjelje na kopnu sunčano uz većinom slab vjetar. Bit će vruće, tijekom vikenda uz umjerenu opasnost od vrućine koja može utjecati na zdravlje.

I na Jadranu za vikend početak toplinskog vala, uz stabilno i vedro vrijeme. Sredinom dana i popodne slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u nedjelju će na sjevernom dijelu Jadrana još biti bure - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

OSTALO

