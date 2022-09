Ljeto u punom pogonu: Idemo preko 30, ali od četvrtka opet stiže nagla promjena vremena

Diljem zemlje u utorak će prevladavati sunčano vrijeme. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, osobito po kotlinama i uz rijeke.

Vjetar na kopnu većinom slab, tek ponegdje popodne umjeren južni i jugoistočni, a na moru će nakon jutarnjeg burina zapuhati do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti od 27 do 31 °C, a sutra još i stupanj-dva toplije.

Srijeda će također u većini krajeva biti pretežno sunčana u prvom dijelu dana, a na sjevernom i srednjem Jadranu uz više oblaka lokalno može pasti malo kiše.

Poslijepodne će stići nestabilnije vrijeme pa je u zapadnim krajevima moguć lokalno pojačani razvoj oblaka uz pljuskove s grmljavinom, koji mogu biti izraženiji.

Vjetar slab, popodne umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na moru jugo. Njviša dnevna temperatura bit će od 27 do 32 °C.

No od četvrtka nas čeka puno nestabilnije vrijeme, s kišom i pljuskovima, a na Jadranu su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Takvo bi vrijeme trenutno trebalo potrajati do kraja tjedna i to u gotovo cijeloj zemlji, a i temperature će pasti ispod 25 Celzija.

