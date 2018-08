Nakon napada zatvorili hostel u Splitu: 'Razbili su mi glavu'

Britanska studentica dramaturgije koja je tijekom turističkog posjeta Splitu dobila teške batine metalnom šipkom svoju je priču ispričala za britanski Daily Mail.

Laura Denmar (26) sa svojim je dečkom Jeremyjem Lafondom (39) na internetu rezervirala smještaj u hostelu za 60 funti (oko 500-ak kuna) po noćenju. Odlučili su se kaže na smještaj u hostelu zbog visokih cijena hotela u špici sezone.

Laura Denmar (pictured) was attacked in the Croatian resort of Split when she refused to pay more money for a hostel

