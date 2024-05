Ljevica je izgubila Zagreb, ali diše li metopola desno?

Krivo je prekrajanje izbornih jedinica, inače HDZ nikad ne bi pobijedio u Zagrebu. Nakon parlamentarnih izbora često možemo čuti tu tezu o metropoli koja je ranije slovila kao utvrda ljevice. No na zadnjim parlamentarnim izborima u Zagrebu pobjeđuje HDZ. Iz tri zagrebačke izborne jedince izvukli smo podatke samo za dijelove grada Zagreba i oni pokazuju da je konstatacija s početka teksta tek djelomično točna. Također, na izborima 2020. godine, kad je Zagreb bio podijeljen u četiri izborne jedinice, podaci izvučeni samo za dijelove glavnoga grada iz tih izbornih jedinica pokazuju da je u sva četiri tadašnja dijela grada opet pobjednik bio HDZ. Na nedavnim izborima HDZ je pojedinačno pobijedio na istoku i zapadu grada, a u središnjem dijelu, gdje je Andrej Plenković bio njihov kandidat, pobjednik je SDP, s razlikom oko 550 glasova. Kad se izdvoje i zbroje podaci cijeloga grada za one stranke koje su prešle izborni prag, rezultati u Zagrebu su sljedeći: HDZ 112.279 glasova, SDP 101.766 glasova, Možemo! 85.499 glasova, Domovinski pokret 42.504, Most 40.621 glas.

