Ljubav koja traje 20 godina: 'Guska Severina kraljica je mog dvorišta, s njom idem i u dućan'

O došli ste, dobar dan, veselo nas pozdravlja Ana Lihtar (69), a njoj uz nogu Severina, možda i najpoznatije guske u Hrvatskoj. Ana se digla sa stolice na kojoj je sjedila u dvorištu i odmah nas ponudila ručkom, kelj varivom s domaćim špekom. Međutim, kad već nas nudi ručkom, zaboraviti ne smije ni svoju mezimicu. I njoj je odmah morala otkinuti poneki list.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:06 Guska Severina | Video: 24sata/pixsell

- Kad je nešto zeleno, moraju i one dobiti malo, pogotovo Severina. Ona je malo teža nego prije - objašnjava nam naša sugovornica koja živi u skromnoj kući u selu Grabrovec pokraj Zaboka.

Zabok: Gospođa Ana vlasnica je guske Severine | Foto: Robert Anic/PIXSELL

A o Ani i njenom prijateljstvu s guskom Severinom već smo ranije pisali. O guski su se brinule Ana i njena sestra Ljubica, koja je, nažalost, preminula. Ana je sa Severinom znala ići i u dućan. Gusku su uzele iz legla još 2003. godine i otad Severina ima posebno mjesto u dvorištu, ali i u gazdaričinu srcu. Severina se jedina izlegla od devet jaja, koliko ih je bilo pod mamom guskom. I zato što je bila jedina, ostala je Anin kućni ljubimac.

- I dalje je debela ko bumbarek, ja sam sve slabija, pa je ne mogu često podizati. Više ne ide sa mnom do dućana, smije samo do ograde. Ja jedva odem sama s obzirom na to da na jedno oko uopće ne vidim, a na drugo vidim samo sjene. Ne želim moju Severinu dovoditi u opasnost - objašnjava nam Ana pa nastavlja:

- Sjećate se onoga kokota koji je stalno napadao Severinu? Njega više nema, previše je problema radio. Čak sam pet juha od njega skuhala - smije se Ana.

I dok smo mi zadivljeno gledali u Severinu i njezinu privrženost vlasnici, 13-godišnja guska Laura nas je preplašila siktanjem, no nismo bili sigurni jesmo li mi problem. Međutim, Ana nas uvjerava da nam ništa neće jer ona radi “to sam tak malo zbog ljubomore”.

- Kad bi Severina uginula, mene bi strefilo. Ona mi je šapnula: ‘Ja budem živela tak dugo kak i moja Ana’. Veterinar mi je rekao da guske mogu doživjeti 30 godina, ali ne vjerujem da će i Severina toliko. Ipak je u visokim godinama, a i teško hoda. Obje smo u godinama - smije se Ana iako je svjesna da ima zdravstvene probleme. Teško joj je napustiti kuću i Severinu, a takve brige su joj najveće. Ana je 2019. morala na operaciju. Kad je išla u bolnicu, Severina ju je ispratila do ograde. Dan kad je Ana došla iz bolnice, dotrčala joj je u susret i po stepenicama je ispratila u kuću.

- Ukupno imam 17 i pol životinja u dvorištu - govori nam sugovornica. Znatiželjno pitamo kako pola?

- Imam osam piceka i koka te jednog kokoteka kojega ubrajam pod pola - smije se pa dodaje da ima i četiri mačke, sedam patki te dvije guske, Severinu i Lauru.

No od svih životinja ipak joj je najdraža Severina. Zna to ova posebna guska, a znaju i ostale životinje u dvorištu, čvrsto je uvjerena Ana.