Ljubav na pisti: Vatrogasac je zaprosio stjuardesu. 'Znao sam da ćemo se taj dan sresti u luci'

Nije znala što se događa. Zbunjeno je gledala oko sebe, pokušavajući shvatiti zašto svi šute, smješkaju se i pogledavaju prema stražnjem dijelu aviona. U trenutku kad je vidjela mene s prstenom, u punoj vatrogasnoj opremi, sve joj je postalo jasno. Kad je izgovorila to jedno, čarobno 'da', kao da je sav stres nestao. Ispričao nam je to Roko Brkljačić (30), vatrogasac koji je u četvrtak ujutro na zagrebačkom aerodromu zaprosio djevojku Lorenu Češković (25) usred aviona, pred cijelom posadom i kolegama, nakon što su sletjeli na pistu. Lorena je stjuardesa već tri godine, a odnedavno leti za Croatia Airlines.

- Oboje imamo poslove u kojima vrijeme nije na našoj strani. Smjene, letovi, iznenadne promjene rasporeda... No otkad radi za Croatia Airlines lakše se usklađujemo i napokon hvatamo te zajedničke trenutke. Znao sam da ćemo se taj dan sresti u zračnoj luci i jednostavno sam osjetio da to je to. Htio sam nešto drukčije, nešto što će je ostaviti bez daha, baš kao što ona svakodnevno ostavlja mene - rekao je Roko.

Njihova priča započela je u Velikoj Gorici, u kojoj oboje žive. U vezi su već dvije godine, a poznaju se tri. Roko, koji radi kao vatrogasac u zračnoj luci, uzbuđenje nije mogao sakriti. Njegovi su kolege, priznaje, bili pod još većim stresom od njega.

- Čak su ostali nakon noćne smjene, samo da bi vidjeli trenutak kad Lorena izlazi iz aviona - kaže i dodaje da mu je srce tuklo kao ludo.

- Oči su joj zasjale i zagrlila me. To je trenutak koji ću pamtiti cijeli život. Oboje smo bili preplavljeni emocijama. Čestitke, poruke, pozivi... Telefon nije prestajao zvoniti. A ja samo mogu reći da sam napravio pravu stvar. Zaprosio sam ženu koju volim, na mjestu koje ona voli, na način koji će zauvijek ostati urezan u naše sjećanje - zaključio je Roko.