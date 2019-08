Ljubav u doba suzavca: Politika i prava romansa na barikadama

Većina prosvjednika na višemjesečnim prodemokratskim prosvjedima u Hong Kongu su studenti, takozvani 'neustrašivi', oni koji podnose suzavce, gumene metke i pritvaranja kako bi obranili vrednote svoga grada.

Poput Abby i Nicka, koji ne otkrivaju svoja prava imena, mnogi prosvjednici su mladi, načitani i trebali bi biti prvi u redu za dobro plaćene poslove u gradskom financijskom sektoru.

Umjesto toga, politika ih je dovela na prve linije obrane.

Foto: Profimedia

Dvadesetogodišnji Nick upoznao je Abby na sveučilištu u lipnju, u vrijeme kada se počela zahuktavati rasprava o zakonu o izručenju u Kinu.

Protivljenje zakonu potaknulo je masovne prosvjede, koji su od mirnih ubrzo postali nasilni.

Foto: Profimedia

Prosvjednici već tjednima izbjegavaju suzavce i bježe od interventnih policajaca. Hongkonška policija ih smatra "pobunjenicima", a Kina "teroristima".

Zaljubljeni par je otada zajedno proveo sate i sate na barikadama suočavajući se s interventnom policijom, a njihova druženja začinjena su adrenalinom i potaknuta nepravdom zbog nepopustljivosti gradskih vlasti.

VIDEO: 🇭🇰 Love in a time of tear gas.



A gas mask lovingly adjusted, a hand squeezed before approaching police lines... Abby and Nick's relationship has blossomed on the barricades during Hong Kong's long summer of protest.#HongKongProtests pic.twitter.com/BntyxiZcIl