Ljubavna priča Sanje i Zorana Milanovića: Doktorica znanosti uz supruga je od prvoga dana

Novi/stari predsjednik Republike Hrvatske je Zoran Milanović! SDP-ov kandidat uvjerljivom je pobjedom s gotovo 75% skupljenih glasova nadmoćno porazio protukandidata, HDZ-ovog Dragana Primorca.

Kao i u prvom mandatu, uz Milanovića je njegova supruga Sanja. Prema knjizi “Zoran Milanović – politička biografija”, ljubav između Zorana i Sanje počela je u novogodišnjoj noći 1991. godine. Kako je ondje istaknuto, bila je to ljubav na prvi pogled, a tjedan dana poslije postali su par.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Milanović je 1996. imenovan za savjetnika u hrvatskoj misiji prin NATO-u i EU pa su se preselili u Bruxelles. Sanja time i nije bila oduševljena.

- Plakala sam kad smo se selili u Belgiju. Bili smo mladi, vjenčani samo tri godine, svojom odlukom bez djece, uživali smo u svojoj podstanarskoj garsonijeri, izlascima... Bila sam odslušala magisterij iz ultrazvuka i položila ispite, no onda sam dobila specijalizaciju iz epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba i promijenila smjer. Sad sam to morala zalediti, otići u nepoznato. No, danas me za Belgiju veže toliko toga - ispričala je svojedobno za Jutarnji list.

U Belgiji im se rodio 1998. prvi sin Ante Jakov, a godinu dana kasnije vratili su se u Hrvatsku. Drugi sin Marko rodio se 2005. godine.

Na prvo zajedničko ljetovanje otišli su novcem koji je Milanović zaradio prodajući usisavače po kućama, a Sanja tvrdi da je to radio s istom strašću kojom se bavi politikom. Raspoloženje Musić Milanović može podići glazba grupe Texas, omiljeni joj je film “Veliko plavetnilo”, a obožava japanske pisce.

Zagreb: Novi hrvatski predsjednik, Zoran Milanović, održao govor | Foto: Ilustracija/Davorin Visnjic/PIXSELL

Supruga novog hrvatskog predsjednika gradi uspješnu karijeru doktorice znanosti. Godinama je radila kao epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i predavala i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Milanović je u ranijim intervjuima istaknuo kako su veoma slični po osobnosti te da su oboje tvrdoglavi i odani. Uz njega je bila na pozornici i kad je postajao šef SDP,a premijer i sada predsjednik Republike Hrvatske.

Zagreb: Zajedničko fotografiranje predsjednika Erdogana i Milanovića s prvim damama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

U razgovoru za 24sata Sanja je 2019. rekla kako se grozila Milanovićevog povratka u politiku.

- Ne mogu vam govoriti iz perspektive svojeg supruga, ali vam u svoje ime mogu reći da ne želim da se vrati u politiku - rekla nam je tada Milanovićeva supruga, godinu dana prije njegovog prvog mandata.

- Predivan nam je ovakav život, vjerovali ili ne - kroz smijeh nam je rekla Sanja Musić Milanović.