Obavijesti

News

Komentari 0
Foto: Pixsell/Screenshot/privatni album
FELJTON: ZLOČIN U CRIKVENICI PLUS+

Ljubavni trokut, novac, Karibi ili kako je ubijen Ljubomir Novak

Piše Bogdan Blotnej,

Ubojstvo je od samog početka pratila nevjerojatna okolnost. Na mjestu događaja bilo je više ljudi, među njima tri liječnika, istražni sudac i policajci, ali nitko nije uočio ranu od sačmarice na njegovim leđima

Ljubino pravo da živi oduzeto mu je podmuklošću njegove supruge, koju je 15 godina mazio i pazio", kazala je sutkinja Ika Šarić u obrazloženju presude za ubojstvo Ljubomira Novaka 1995. koje je godinama ostalo obavijeno velom tajne. Gotovo tri desetljeća nakon što je bogati povratnik iz Švedske ubijen tijekom večernjeg trčanja uz more, posljednja velika karika u tom slučaju sada je vraćena u Hrvatsku.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (6)

'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'

U neposrednoj blizini Barbarige nalazi se vojni objekt - kasarna u kojoj je smještena jedinica 5. VPS. Vojni objekt je ograđen žičanom ogradom i jedino na tom mjestu do sada nisu vršena arheološka istraživanja
Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (5)

Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?

Dan nakon prijave Vesne Girardi-Jurkić, koja je završila i na nekim od važnijih političkih adresa u Hrvatskoj, okružni javni tužitelj u Puli zatražio je od Službe javne sigurnosti provođenje istrage
Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (4)

Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba

William Montgomery je bio arhitekt Miloševićeva sloma. Slično je radio kod nas kad je stvorena ‘šestorka’ koja je dobila HDZ na izborima 2000. godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026