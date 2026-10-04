Ljubavni trokut, novac, Karibi ili kako je ubijen Ljubomir Novak
Ubojstvo je od samog početka pratila nevjerojatna okolnost. Na mjestu događaja bilo je više ljudi, među njima tri liječnika, istražni sudac i policajci, ali nitko nije uočio ranu od sačmarice na njegovim leđima
Ljubino pravo da živi oduzeto mu je podmuklošću njegove supruge, koju je 15 godina mazio i pazio", kazala je sutkinja Ika Šarić u obrazloženju presude za ubojstvo Ljubomira Novaka 1995. koje je godinama ostalo obavijeno velom tajne. Gotovo tri desetljeća nakon što je bogati povratnik iz Švedske ubijen tijekom večernjeg trčanja uz more, posljednja velika karika u tom slučaju sada je vraćena u Hrvatsku.