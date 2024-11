Ljubi bicikle, iz hobija proučava zagrebački promet i vjeruje da može natjerati ljude da hodaju

Vožnja Zagrebom pretvorila se u pakao. Krkljanac, čepovi, nepodnošljive gužve i svađe na prometnicama postali su svakodnevica. Više nije pitanje hoćete li, idete li nekamo autom, zakasniti zbog gužve. Pravo je pitanje koliko ćete, zapravo, kasniti. Imate li sreće, bit će to samo pola sata, no nekad zna biti tolika gužva da na odredište možete zakasniti po sat i pol. Ako putujete u bolnicu, to zna biti vrlo neugodno, pa i fatalno.

