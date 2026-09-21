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NJEMAČKO LUDILO PLUS+

Ljubitelji Reicha, Zeleni i CSU gadno su zaratili radi jazavčara. Ali puno pasmina će stradati...

Piše Alen Galović,
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Ljubitelji Reicha, Zeleni i CSU gadno su zaratili radi jazavčara. Ali puno pasmina će stradati...
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Još je vlada Angele Merkel donijela uredbu koja brutalno ograničava izlaganje i uzgoj nekih pasmina pasa. Zeleni su progurali još sumanutije propise i zabrane, a u sve se uključio i AfD, donosi novi Express

Uoči jedne od najvećih njemačkih izložbi pasa, koja se svake godine organizira u Dortmundu, a sad bi trebala biti od 6. do 8. studenog, izlagači pasa u Njemačkoj suočeni su s novim i dosad najstrožim veterinarskim uvjetima za nastup pojedinih pasmina.

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ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
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ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!

Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje

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