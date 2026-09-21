Još je vlada Angele Merkel donijela uredbu koja brutalno ograničava izlaganje i uzgoj nekih pasmina pasa. Zeleni su progurali još sumanutije propise i zabrane, a u sve se uključio i AfD, donosi novi Express
NJEMAČKO LUDILO PLUS+
Ljubitelji Reicha, Zeleni i CSU gadno su zaratili radi jazavčara. Ali puno pasmina će stradati...
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Uoči jedne od najvećih njemačkih izložbi pasa, koja se svake godine organizira u Dortmundu, a sad bi trebala biti od 6. do 8. studenog, izlagači pasa u Njemačkoj suočeni su s novim i dosad najstrožim veterinarskim uvjetima za nastup pojedinih pasmina.
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