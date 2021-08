Što se tiče izmjena Zakona o obnovi, koje se odnose na privatne objekte, već sam rekao da mislim da Zakon treba mijenjati. Ovo što se sada pojavljuje u medijima su koraci u pravom smjeru. Mislim da je isto tako potrebno mijenjati i druge zakone, poput Zakona vlasništvu i očekujem vidjeti nacrt nekih izmjena tog Zakona, vjerujem da ga u Ministarstvu pripremaju, poručio je u pauzi zasjedanja Gradske skupštine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Dodao je kako je bilo razgovora i o problemu zgrada koje još nisu legalizirane i koje su u postupku legalizacije, za koje nisu predani zahtjevi na vrijeme, kao i financiranju.

- Nije tajna da je bilo različitih pristupa vezano za Baniju što se tiče sufinanciranja objekata u privatnom vlasništvu, tako da čekamo da vidimo što će Ministarstvo graditeljstva iznjedriti kao prijedlog izmjena Zakona, a mi ćemo isto tako sa svojim saborskim klubom raditi na prijedlozima - rekao je.

A gradonačelnik je na današnju sjednicu Skupštine uputio i prijedlog zaključka o zbrinjavanju potresom pogođenih građana koji već godinu i pol žive u hostelu Arena ili u stambenim kontejnerima kraj svojih razrušenih kuća.

Zastupnici su jednoglasno podržali da se on uvrsti u dnevni red i raspravi po hitnom postupku. Kad se on usvoji, raspisat će se natječaj za smještanje u gradske stanove socijalno ugroženih građana.

- Tu će trebati neka procedura, a pred završetkom je natječaj za socijalni najam stanova pokrenut prije sedam mjeseci. To će krenuti ranije nego što se kreće sa smještajem ljudi iz hostela i stambenih kontejnera u gradske stanove - rekao je naglasivši kako će za smještaj potresom pogođenih građana, kao i za najam socijalnih stanova, kriterij biti socijalni cenzus.

Na pitanje koliko je uopće dostupnih gradskih stanova, Tomašević je rekao kako se ta brojka stalno mijenja.

- To je dinamična kategorija jer stalno odlaze iz njih ili ne žele plaćati ili više ne zadovoljavaju uvjete, tako da je to situacija koja se stalno mijenja. A već sam i najavio da ćemo ići u reviziju korištenja postojećih stanova da vidimo ima li kakvih nepravilnosti. To je velika brojka, velika većina tih stanova je zauzeta. Međutim, oslobađaju se novi. Ti gradski stanovi će ići i za socijalni najam i za najam socijalno ugroženih ljudi kojima su domovi oštećeni u potresu - rekao je.

Inače, dodao je, postoji lista čekanja za najam gradskih stanova po kojoj se ljudi smještaju kako se ti stanovi oslobađaju. Stoga ni ne zna još koliko će ljudi u njih smjestiti.

- Dok ne vidimo koliko će se ljudi javiti ne bih govorio koliko će ih se smjestiti. Mi smo anketirali u hostelu Arena i na temelju toga smo došli do ovog zaključka. Bit će to 50-ak obitelji iz hostela Arena i kontejnera - rekao je dodavši kako je trenutno u hostelu smješteno 200 ljudi.

- Prioritet će biti obitelji s malom djecom jer živjeti u hostelu u jednoj sobi s malom djecom, to zaista nisu uvjeti koji su adekvatni.

Plaćat će socijalnu najamninu, ako su socijalno ugroženi, koja je niska, a ako nisu, onda će plaćati neku veću najamninu, no to su i dalje najamnine koje su ispod tržišne cijene - rekao je.