Ljudi iskaču iz zgrade: Požar je zahvatio stan, još uvijek gase

Još uvijek nepoznat broj ljudi iskakalo je iz svojih stanova u zgradi u Los Angelesu nakon što se zapalio stan na šestom katu. Vatrogasci su dobili dojavu oko 8.30 ujutro, a za lokalne medije su izjavili da još ne znaju koliko je točno ljudi skočilo, javlja Daily Mail.

DRAMATIC video showing an LA City firefighter rescuing a resident from a high rise on fire in Los Angeles https://t.co/y8cqqQWDGy