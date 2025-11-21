Obavijesti

KOMENTIRA IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Ljudi ostaju bez zemlje, a HDZ i SDP prebacuju odgovornost

Piše Ivan Pandžić,
Ljudi ostaju bez zemlje, a HDZ i SDP prebacuju odgovornost

Ovo je slučaj iz Zagorja, a možda u ovom trenu i neki drugi investitori spremaju isto a da vlasnici zemlje to još uopće ne znaju

Sunčane elektrane u Zagorju zbog kojih je investitor naumio izvlastiti oko 610.000 kvadratnih metara zemljišta od 400 obitelji primjer su toga kako politika može zagorčati život građanima, a kad pogodovanja i rupe u zakonu otkriju novinari, onda je spremna oprati ruke od odgovornosti. Ovdje isprepliću lokalna, županijska i državna vlast, HDZ, SDP, koji se sad prepiru i okrivljuju one druge. Svi su itekako odgovorni što je do toga došlo.

