Nikad nisam srela čopor, ili krdo, ili jato, koje bi devastiralo zemlju, pa ipak ljudi vele da je nešto učinjeno ‘zvjerski’. A mi, zvijeri, zvjerad, nikad ne ubijamo iz zadovoljstva. Mi samo tražimo hranu, nikad zadovoljstvo...
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Ljudi su gori od životinja. One ne zagađuju prirodu, ne pale...
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Medvjedica Srebrenka sa svoja tri mladunca redovito se spušta do sela Tuk u Gorskom kotaru. Što bi ona rekla na sve ovo što se događa u Hrvatskoj? Možda ovo:
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