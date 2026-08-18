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KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+

Ljudi su gori od životinja. One ne zagađuju prirodu, ne pale...

Piše Boris Rašeta,
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Ljudi su gori od životinja. One ne zagađuju prirodu, ne pale...
Foto: Gorski Kotar Adventure
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